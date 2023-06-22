HÜDA-PAR’lı vekil İnsan Hakları Komisyonu üyesi oldu

TBMM Genel Kurulu’nda, ihtisas komisyonlarında boş bulunan ve grubu olmayan siyasi parti milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapıldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda boş bulunan üyeliğe HÜDA-PAR’lı Batman Milletvekili Serkan Ramanlı seçildi.

Evren DEMİRDAŞ

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14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AKP'nin listesinden girerek Batman milletvekili seçilen HÜDA-PAR'lı Serkan Ramanlı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi seçildi.

RAMANLI VE ATALAY KOMİSYONDA

TBMM Genel Kurulu'nda; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarınıİnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşekkülleri Komisyonu'na boş bulunan ve grubu olmayan siyasi parti milletvekillerine düşen üyeliklere seçim yapıldı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda boş olan üyeliklere HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay seçildi.

YEMİN METNİNDEN RAHATSIZ OLMUŞTU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçilen HÜDA-PAR'lı Ramanlı TBMM'de yemin metnine ilişkin açıklamasında, “O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir” ifadelerini kullanmıştı.

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