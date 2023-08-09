HÜDAPAR, belediye konserlerini hedef aldı

Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı destekleyerek AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDAPAR’ın Sözcüsü Yunus Emiroğlu konserleri hedef aldı. Belediyelerin düzenlediği konserlerin “ifsat” olduğunu savunan Emiroğlu, “Eğlence adı altında ahlaki değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez” diyerek iptal edilmesini istedi.

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HÜDA PAR Sosyal İşler Başkanı ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu, belediyelerin düzenlediği konserlerin “ahlaki değerleri hiçe saydığını” iddia etti.

Parti genel merkezinde basın açıklaması düzenleyen Emiroğlu, belediyelerin düzenlediği konserleri “ifsat konserleri” olarak niteledi ve kabul edilemez olduğunu savundu. Emiroğlu, “Son dönemlerde kimi belediyelerin düzenlediği sözde festivallerle hem genç nesillerin ifsada sürüklendiğini hem de kamu kaynaklarının israf edildiğini esefle izlemekteyiz. Eğlence adı altında ahlaki değerlerin hiçe sayılarak gençliğin ifsada sürüklenmesi asla kabul edilemez. Kültürümüze, sosyal dokumuza ve ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayan bu tür etkinlikler, gençliği ideal, değer, hedef ve önceliklerinin tamamından uzaklaştırmaktadır” dedi.

“İZAHI YOK”

Emiroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

* Öte yandan sözde özgürlük adı altında sapkın akımların savunuculuğunu yapanların, gençlerin karşısına rol model olarak çıkarılması da tam bir aymazlık ve şuursuzluk örneğidir. Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde eğlence adı altında düzenlenen festivallerde milyonlarca liranın çarçur edilmesinin izahı yoktur.

“ELBETTE Kİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YAPILABİLİR”

* Gençlerin helal dairesinde eğlenmeye haklarının olduğunu anımsatan Emiroğlu, ”Gençlerin maddî ve manevî gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler tertip etmek gayet tabiidir. Ancak kamu kaynakları, nesillerin ifsat edilmesi amacıyla kullanılmamalıdır. Gençliğin çok ciddi bir ahlaki yozlaşma ile karşı karşıya olduğu günümüzde masiyet ve ifsat kokan etkinlikler yerine meşru dairede ve israfa kaçmadan elbette ki sosyal ve kültürel çalışmalar yapılabilir.

“NİCE İNSANIMIZIN GEÇİMİNİ TEMİN ETMEKTE ZORLANDIĞI BİR DÖNEMDE…”

* Unutmayalım ki gençliği, yeni nesli kimler yetiştirirse Türkiye’nin geleceğine de onlar yön verecektir. Geleceği inşa etmek ise ancak gençliğin ihyası ile mümkündür. Gençliği işret ve sefahat bataklığına sürükleyerek gelecek inşa edilemez. Belediyelerin görevi ifsat organizasyonları tertip etmek değil, şehirleri maddi ve manevi açıdan inşa ve ihya etmektir. Belediye başkanı da şehrin eminidir. Hele hele nice insanımızın geçimini temin etmekte zorlandığı bir dönemde kamu kaynaklarını fütursuzca israf etmek eminliğe asla sığmaz.

“MİLLETİN AHINI DEĞİL, DUASINI ALIN”

* Son olarak başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çağrımız şudur: İçinden geçtiğimiz şu ekonomik darboğazda milletin malını gereksiz ve anlamsız işlerde kullanarak emanete ihanet etmeyin. Kamu kaynaklarını milletin temel ihtiyaçları için kullanın. Milletin ahını değil, duasını alın.”

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