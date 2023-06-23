Hülya hemşire cinayet öncesine ‘fırtına öncesi sessizlik’ demiş

Denizli’de, eşi Murat Tortop tarafından 11 bıçak darbesi ile öldürülen Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Hülya Tortop cinayetiyle ilgili davaya devam edildi. Olaya ilişkin önemli deliller içerdiği düşünülen genç kadının cep telefonu içindeki verilere ulaşılamadı. Hülya hemşire cinayet öncesini ise ‘fırtına öncesi sessizlik’ olarak tanımlamış.

Selami AYDIN

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Denizli'de, üç çocuk annesi eşi Hülya Tortop’u (36) önce başına soda şişesi ile vurup, ardından 11 kez bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Murat Tortop’un (38) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci celsesinde sanık duruşmada hazır bulundurulurken, Denizli Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Hülya Tortop'un iki kız kardeşi de katıldı.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SÜRECİ ‘FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK’ DİYE TARİF ETMİŞ

Duruşmada söz alan Hülya Tortup'un kardeşi Leyla Kankal, sanığın kardeşinin psikolojik sorunları olduğu yönünde iddiaları bulunduğunu hatırlatarak, “Kardeşime sistemli olarak psikolojik, cinsel ve ekonomik baskı uyguladı. Kendisi çalışmak istemeyen biriydi. Kardeşimin kullandığı ilaçlar sıradan uyku problemi yaşayan insanların kullandığı ilaçlardır. Sanık ifadesi planlıdır. Cinayeti daha önce planladığını düşünüyoruz. Sanık ve kardeşim daha önce boşanma kararı vermiş ve bir kutlama yemeği yemişler. Sanık bu yemeği sosyal medyada canlı yayınlamıştı. Kardeşim ise o zaman kendisini tebrik eden arkadaşlarına ‘Fırtına öncesi sessizlik' demiştir” diye konuştu.

İFADELERİNİ YAZILI OLARAK SUNDU

Hülya hemşirenin kardeşleri mahkemeye yazılı olarak sundukları ifadelerinde, “Sanık olayı serinkanlılık ile gerçekleştirdi. Olay sonrasındaki davranışları şoke olmuş biri gibi değil serinkanlı olduğunun göstergesidir. Bıçakları yıkamış, elini pansuman yapmıştır. Kardeşimle daha önce de boşanma aşamalarına gelmişlerdi. Her boşanma aşamasında kardeşim şiddet sorunları yaşıyordu. Bazen onu almak zorunda kalıyorduk. Sanık kardeşimin depresyonda olduğu algısı yaratmaya çalışıyor. Bu yanlıştır. Kardeşim evlenmeden önce gayet sağlıklı bir insandı. Psikolojisi bozulduysa bunun sebebi sanıktır” dediler.

‘SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ'

Yargılamanın ilk celsesindeki ifadesinde, “İşsizdim, geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Olay günü alkol alırken bu konuda yine tartışma çıktı. Eski bir arkadaşı ile görüştüğünü söyledi. Sürekli alkol alırdı, uyuşturucu içerikli ilçlar kullanırdı. İlacın etkisi altında olduğunu düşündüm. Gece dışarı çıkmak istedi. Müsaade etmedim. Hakaretler etti. Bana vurmaya kalktı. Elimdeki soda şişesi ile kafasına vurdum. Bana vurmaya devam etti. Elime bıçak geçti. Hedef gözetmeksizin salladım. Ben iki kere vurduğumu düşünüyordum. Yere düştü. Yaralarına tampon yaptım, polisi aradım. Pişmanım” demişti. Sanık bu celsede de suçlamaları kabul etmeyerek ifadesini tekrar etti. Eşinin psikolojisinin bozuk olmasının nedeninin kendisi olmadığını, ailesi ile sorunlar yaşadığını öne sürdü.

TELEFONU İNCELENEMEDİ

Yargılamanın seyrini değiştirecek deliller barındırdığı düşünülen Hülya Tortop'a ait telefon ise incelenemedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimi tarafından incelenen telefon için sanığın mahkemeye sunduğu 5 şifre de telefonun kilidini açamadı. Bunun üzerine telefon üzerinde yapılacak incelemeden vazgeçildi. Duruşma 28 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

NELER OLMUŞTU?

Olay geçtiğimiz yıl 18 Aralık gecesi Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Polisi arayan Murat Tortop eşini bıçakladığını, hareketsiz yerde yattığını anlattı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Hülya Tortop'un cansız bedeni ile karşılaştı. Katil zanlısı ifadesinde eşinin alkol almak için dışarı çıkmak istediğini, izin vermediği için tartışma yaşandığını söyledi.

Tartışma sırasında mutfak tezgâhı üzerindeki bir soda şişesini eşinin kafasına vuran katil zanlısı daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladığını itiraf etti. Yapılan otopsisinde Hülya Tortop'un ölümcül mahiyette 4 toplamda 11 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazirlanan iddianamede zanlının bilerek ve isteyerek doğrudan öldürmek kastı ile bıçakladığı, haksız tahrik etkisi altında olmaksızın cinayeti işlediğine dair kuvvetli deliller olduğu belirtildi.

Eşi kasten öldürmek suçlaması ile yargılanan sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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