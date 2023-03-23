Hüsamettin Cindoruk taburcu edildi

5 Mart'ta böbrek sorunu ve yol açtığı hafif ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taburcu edildi.

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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 5 Mart günü İstanbul Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan açıklamada böbrek sorunu ve yol açtığı hafif ateş nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı. Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Cindoruk’un bugün taburcu edildiğini duyurdu:

– TBMM 17. dönem Başkanımız, değerli büyüğümüz Sayın Hüsamettin Cindoruk beyefendi bir süreden beri tedavi görmekte olduğu hastaneden sağlığına kavuşmak suretiyle, bugün öğle saatlerinde taburcu olmuşlardır.

– Amerikan Hastanesi Başhekimi Sn. İsmail Bozkurt, enfeksiyon tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını, Sn Cindoruk'un tam anlamıyla sağlığına kavuşması neticesinde taburcu edilmesine karar alındığını belirtmişlerdir.

– Başkanımızın hastanede tedavi gördüğü süreçte, ülkemizin her yöresinden arayan, soran, gelen, bilgi alan, geçmiş olsun dileklerini ve iyilik temennilerini ileten vefalı ve kadirşinas tüm dost, tanıdık ve yakınlarına sayın Başkanımız gönül dolusu şükranlarını sunarken,

– Amerikan Hastanesinin üstün bilgi ve deneyime sahip, nazik ve ilgili hekimlerine, hemşirelerine ve tüm sağlık görevlilerine, değerli Başhekim Sn. İsmail Bozkurt beyefendinin şahsında özel teşekkür ve sevgilerini iletmişlerdir.