Huzurevinde korkunç ölüm! Adli Tıp raporu gerçeği ortaya çıkardı

İzmir'de yaşlı bakımevinde kalan Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudundaki kızarık ve deri soyulmaları üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin şikayetçi olduğu çalışanlar Uraz'ın ( nadir görülen Pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ileri sürse de Adli Tıp raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı...

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İzmir Güzelbahçe’de özel bir yaşlı bakımevinde kalan atma Uraz, 16 Eylül 2018’de çalışanlar Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar ve deride soyulma meydana geldi.

İki çalışan daha sonra Uraz’a merhem sürdü ancak kızarıklık ve soyulmaları fark eden yakınları kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018’de hayatını kaybetti.

Uraz’ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. 2 çalışan, Uraz’ın yanık sebebiyle değil, nadir görülen Pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu.

Adli tıp kurumundan istenen raporda Uraz’ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu olduğu belirtildi.

İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BEKLENEN RAPOR GELDİ

İzmir 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Dairesi’nden istenen raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda Uraz’ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz’ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi.

Raporun ardından savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

HASTALIĞA RASTLANILMADI

Esas hakkında mütalaada sanıklar tarafından Uraz’ın ölüm sebebinin pemfigus hastalığı olabileceğini söyledikleri ancak cildiye uzmanından alınan raporda hastalığa ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu tarafından tanzim edilen raporda da Uraz’ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalık bulunmadığının belirtildiğine de vurgu yapıldı.

Mütalaada sanıkların beyanlarına itibar edilemeyeceği, söz konusu ölümün gerçekleşmesinde sanıkların kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı.

Mütalaada sanıkların ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya yönelik savunma talebini kabul eden hakim duruşmayı erteledi. (DHA)