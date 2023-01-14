Huzurevlerine dev zam: Yaşlılar tedirgin!

Enflasyon ile birlikte artan hayat pahalılığı huzurevlerine de yansıdı. Manisa’daki Özel Huzurevi Vakfı’na ait dinleme evinde aylık ücretlere yüzde 110 zam yapılarak 6 bin 500 TL’den 13 bin TL’ye yükseltildi. Huzurevinde kalan birçok memur emeklisi yaşlılar ödemekte güçlük çekecekleri yüksek ücretler konusunda ‘Çıkartılır mıyız’ endişesi yaşamaya başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Yeni yılla birlikte başlayan zam furyasına emeklilerin geri kalan hayatlarını huzur içinde geçirmek istediği huzurevlerindeki aylık ücrette eklendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 kişinin kaldığı Özel

Huzurevi Vakfı'na ait dinlenme evinin aylık ücretlerine yüzde 110 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl aylık 6 bin 500 TL olan ücret gelen son zamla birlikte 13 bin TL'ye yükseltildi.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, son zamdan sonra huzurevinde kalan emekli yaşlıların tedirginlik içerisinde beklediğini ifade etti.

GEREKÇE OLARAK GİDER ARTIŞI GÖSTERİLDİ

Huzurevi ücretine yapılan yüksek orandaki zamla ilgili birçok emeklinin kendisini aradığını dile getiren Gürtunca, Özel Huzurevi Vakfı yöneticileriyle yaptığı görüşmede zaman gerekçesinin gider artışları olarak gösterildiğini dile getirdi.

CHP'li Gürtunca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*TÜİK istediği kadar enflasyonu açıklasın. Ancak hayat pahalılığı ve zamlar TÜİK'in açıkladığı enflasyondan çok farklı. Ülkemizde yanlış uygulanan ekonomi politikaları ve yapılmayan reformlar nedeniyle enflasyon öyle yüzde 64 değil en az yüzde 150 civarındadır.

*Bunu en net şekilde huzurevi ücretlerine yapılan zamla görüyoruz. Son yapılan yüzde 110'luk zamla birlikte 13 bin TL'ye yükselmiş.

*Konuyla ilgili vakıf yöneticileriyle yaptığım görüşmelerde haklı olarak gider maliyetlerindeki artışı gösterdiler.

*Kendilerinin de bu zammı yapmak istemediği ancak maliyetlerin her geçen gün artığını dile getirdiler.

*Ayrıca yaptığım araştırma neticesinde yeni yıldan sonra İzmir'de özel huzurevi ücretleri 26 bin TL'ye, Ankara'da ise 29 bin TL'ye yükseldiğini öğrendim.

MEMUR EMEKLİSİ YAŞLILAR TEDİRGİN

Özel Huzurevi Vakfı'na ait dinlenme evinde kalan memur emeklisi yaşlıların şu anda bir tedirginlik içerisinde olduğunu dile getiren CHP'li Gürtunca sözlerine şöyle devam etti:

*Yapılan son zamla birlikte bir memur emeklisi 7 bin 901 TL maaş alıyor. Bu maaşla huzurevi ücretini ödemesi nasıl mümkün olsun. Beni arayan emekli memurlar ‘Ne yapacağız. Ne olacak halimiz' diye bir tedirginlik içerisindeler. Kimisi ağlayarak ‘Çıkartılır mıyım?' diye endişe içerisinde.

*Kimi emeklimiz ise ‘Bir yıla kadar hem ücretimizi ödüyorduk, hem de cebimizde harçlık kalıyordu. Bugün ise maaşımızın hepsini versek yetmiyor.

*Borç alarak mı bu ücretleri ödeyeceğiz' şeklinde feryat ediyor. Bu durum hayatının geri kalanını huzur içinde geçirmek isteyen yaşlılarımız için acı bir tablo.

“ÇÖZÜM BASİT, 1 KHK'YA BAKAR”

CHP'li Gürtunca açıklamasında ayrıca, yapılan zammın sorumlusunun huzurevi yöneticilerinden kaynaklanmadığını, her geçen gün artan gider maliyetinden kaynaklandığını belirterek, yaşanan soruna devlet yetkililerinin bir an önce çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

İktidara çağrıda bulunan Gürtunca sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

*Bunun çözümü çok basit. Bir Kanun Hükmünde Kararnameye(KHK) bakar. Çıkarılacak KHK ile yandaş vakıf ve müteahhitlere yapıldığı gibi özel huzurevlerine de vergisi istisnası getirilebilir. Böylece emeklilerimizin hizmet alımı bedeli düşer.

*Engelli çocuklarımız için özel rehabilitasyon merkezlerine yapılan katkının hiç olmazsa yarısı bu huzurevlerimize yapılabilir.

*Özel okullarda okuyan çocukların aile gelir durumu araştırılıp nasıl destek ödemesi yapılıyorsa, aynı uygulamayı bu bir avuç yaşlılarımız içinde yapılabilir.

*Atılacak her olumlu adım, hayatının geri kalanını huzur içinde geçirmek isteyen yaşlılarımızı yaşadığı karamsarlıktan kurtarır, ömürlerinin sonbaharını güzel bir şekilde yaşamasına sebep olur.