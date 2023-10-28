İBB Başkanı İmamoğlu: 86 milyon geleceğe umutla bakmak istiyor

İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. İBB Başkanı "Cumhuriyetin evlatları olarak 86 milyon insanımız, bu vatanın eşit yurttaşları umutla geleceğe bakmak istiyor. Hep birlikte bunu sağlayacağız" dedi.

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Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte siyasi parti temsilcileri ve gaziler de katıldı. Anıta, çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti; siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Her şeyden önce 100'üncü yılını kutlamak büyük bir coşku. 100'üncü yılında hepimizin Cumhuriyete sorumlulukları var. Çünkü ben bu sabah kitap fuarında da söyledim. Ben bu Cumhuriyet sürecinde ailemin bir nevi dördüncü nesli olarak varım. Cumhuriyetin edinimleriyle benim ailem eğitim aldı. Bizi bugünlere taşıdı ve bir Cumhuriyetin çocuğu olarak büyüdüğüm bu ülkede, şu anda dünyanın en büyük şehrinin belediye başkanıyım.

KENDİNİ CUMHURİYET DEVRİMLERİNE ADAMIŞ BİRİYİM

– Kendimi de Cumhuriyetin edinimleri, kazanımları, devrimleri uğruna çalışma konusunda kendini adamış bir kişilik olarak tanımlıyorum. Bunu da sürekli böyle dile getireceğim. Çünkü biliyorum ki hep birlikte Cumhuriyetin evlatları olarak 86 milyon insanımız, bu vatanın eşit yurttaşları, eşit hissedarları ve umutla geleceğe bakmak istiyor. Hep birlikte bunu sağlayacağız, sağlamak zorundayız. Cumhuriyeti bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bütün ecdadımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.”

CUMHURİYET’İ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnet duygularını dile getirdikten sonra şunları söyledi:

– Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurumlarının tahrip edildiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla yasamanın, yürütmenin, yargının, basının bir şekliyle baskı altında olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına gittiğimiz bu günlerde Cumhuriyetimizin demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasiyle taçlandıracağız. Tekrar bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun arkadaşlarına saygılarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. (ANKA)