İBB imar müdürünü darp eden şüpheli serbest kaldı

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak bir işletmeyi yıkmak isterken İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu İBB ekiplerinin darp edilmesine ilişkin tutuklanan Cemil Ç. hakkında, hakimliğe yapılan itiraz üzerine tahliye kararı verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bir grup tarafından saldırıya uğramış, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten ise darp edilmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Feti A. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheli Cemil Ç. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ



Şüpheli Cemil Ç.'nin tutuklanmasına itiraz edilmesi üzerine, itirazı değerlendiren Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek, tahliyesine karar verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Hakimlik kararında, dosya kapsamına toplanan deliller, dosyaya sonradan ifadesi giren diğer şüpheli Feti A’nın beyanları kapsamında, Feti A.’nın “yaralama” eylemi nedeniyle teşhis edilen şahıslardan biri olduğu halde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan adli kontrole sevk edildiği belirtildi. Bu kapsamda şüpheliler arasında herhangi hukuki bir farklılık bulunmadığı belirtilerek, Cemil Ç. hakkında tahliye kararı verildi.

Şüpheli Cemil Ç. hakkında 4 ay boyunca yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün karakola imza atmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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