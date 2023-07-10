İBB Meclisi’nde Feshane tartışması: Her gördüğünüz yerde LGBTİ görmenizi anlamış değiliz

Feshane’de açılan ve bazı kesimlerin protestolarına neden olan sergi İBB Meclisi’nde de tartışma yarattı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sergide LGBT propagandası yapıldığını savunarak serginin kapatılmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı da, "Mili manevi değerlere aykırı bir durum olsa birinci derecede karşı çıkacak olanlar bizleriz. Her baktığınız yerde LGBTİ görmenizi de anlamış değiliz” diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi temmuz ayı oturumları, Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı. İlk oturuma meclis 1.başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı. Oturumda, İBB'nin restorasyonunu tamamlayarak açtığı “Artİstanbul Feshane”deki “Ortadan Başlamak” sergisi tartışmaya neden oldu.

Bazı grupların protestolarına neden olan sergi ile ilgili oturumun başında söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, serginin ahlaki açıdan Türk insanı ve Türk ailesini rahatsız eden eserlere ev sahipliği yaptığını savundu. Türkyılmaz, serginin kapatılmasını isteyerek aksi takdirde Cumhur İttifakı olarak demokratik haklarını kullanacaklarını söyledi. Ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri birer konuşma yaptı. Bu konuşmaların hedefinde de tartışma yaratan sergi vardı.

“AYNI HASSASİYETİ TARİKAT YURTLARINDA TECAVÜZE UĞRAYAN ÇOCUKLARA GÖSTERMEDİNİZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Beğenirsiniz, beğenmezsiniz… Orayı ziyaret etme zorunluluğunuz yok. İstemiyorsanız gitmezseniz. LGBTİ'yi özendirdiğini düşünmüyorum. Toplumda bu bireylerle birlikte yaşıyoruz. Belki ailemizde var. Ben muhafazakar bir insanım. Allah kimsenin başına vermesin. Son halife Abdülmecit efendi iyi bir ressam. Ak Parti döneminden beri Aşiyan Müzesi'nde sergilenen tabloları var. ‘Avludaki kadınlar' tablosunu gördünüz mü? Halifeden daha mı fazla müminiz, daha fazla mı bilmiyoruz? Keşke bu konuya gösterdiğiniz hassasiyeti, tarikat yurtlarında tecavüze uğrayan çocuklar için de gösterseydiniz. Sergide aykırı bir durum olsa savcılar, hakimler var. İllegal bir konu varsa kapatılır. Tepki göstermek, eleştiri haktır. Ama tarikatların yönlendirilmesiyle yapılanları doğru bulmadım” dedi.

“LGBT PROPAGANDASI YAPAMAZSINIZ”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İstanbul'un manevi dinamiklerinin en kadim merkezi olan Eyüpsultan'da Kurban Bayramı'nda patolojik bir vaka olarak LGBT propagandası ve camiye saygısızlık içeren eserlerin olduğu bir sergi açıldığını söyleyerek “Bu şehrin en önemli manevi merkezlerinin birinde kamunun eliyle LGBT propagandası yapamazsınız” dedi.

“PATOLOJİK SERGİYİ KALDIRIN”

Göksu “Seçim günü Eyüpsultan Camisi'nde Yasin okuyan İBB Başkanı Feshane'dekileri görmüyor mu? Görüyor. Ama onun bir tane meselesi var. ‘Sen CHP Genel Başkanı olmak için yeteri kadar solcu gözükmüyorsun. Solcu gözükmen için inandığın değerleri arka plana at' demişler. Patolojik sergiyi kaldırın. Siz o 4 harfle ilgili başka düşüncelere sahip olabilirsiniz. Biz yanlış ve felaket olarak düşünüyoruz. Bu sergiyi kaldırın, tarihle hesaplaşmaktan vazgeçin” diye konuştu.

“SADECE ALGI ÇALIŞMASI YAPTI”

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı da konuşmasında Göksu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Balyalı “Tevfik başkanının konuşmasından 3 şey anladık: algı, algı, algı. Sadece algı çalışması yaptı. Çünkü İstanbul'u 4 kere kaybettiler. Üstüne bir de Eyüpsultan'ı kaybettiler. 2024 yerel seçimlerinde Eyüpsultan'ı alabilmek için kendisine göre bir algı çalışması yapıyor. Sizin sanatla ilgili ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama ben bu konuşmada tek amacınızın sadece algı çalışması olduğunu gayet iyi biliyorum” dedi.

“ECDAT YADİGARI FESHANE BİZDEN ÖNCE PERİŞAN HALDEYDİ”

Balyalı şöyle devam etti:

* Ecdat yadigarı konusunda bize sürekli dersler verilmeye çalışılıyor. Bir ecdat yadigarı olan Feshane bizden önceki dönümde perişan haldeydi. Kapatılmıştı, yıkılmak üzereydi. Bu dönemin vizyonuyla Feshane ayağa kaldırıldı. İBB olarak 39'u tarihi eser 41 caminin bakım ve onarım işlerini yapıyoruz. Geçmiş dönemde tarihi camilerin bakımı, yolsuzluk dosyası ile gündeme gelmişti.

* İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu dosyada, 60 milyon liranın nasıl çarçur edildiği anlatıldı. Sayın başkan sizden bir ricam var; ecdat yadigarı olarak değerlendirdiğimiz bu camilerin bakım onarım işleriyle ilgili raporu rica edelim. Ve İstanbul tarihi camilerimiz kullanılarak nasıl yolsuzluk yapıldığının hesabını hep birlikte soralım.

“HER BAKTIĞINIZ YERDE LGBT GÖRMENİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİZ”

Balyalı “Feshane sadece sergi gerçekleştirilen bir alan değil. Etkinlik alanları da mevcut. Toplamda 8 bin metrekarelik bir proje alanı. 2 sergi salonu, kafe, kütüphane, konferans salonu var. Dün akşam Kemal Sunal'ın “Tosun Paşa” filmi gösterildi. Bütün mahalleli geldi izledi. Bütün bu koparılan kıyametin altında kültür-sanat ya da Feshane ile ilgili bir dert olmadığını çok iyi biliyoruz. ‘Vatandaşlarımızın milli manevi değerlerini istismar edilerek 2024 Eyüpsultan seçimlerine yönelik algı yaratabilir miyiz' Sadece bunun derdindeler. Bizler de sizler kadar milli manevi değerlere bağlı insanlarız. Mili manevi değerlere aykırı bir durum olsa birinci derecede karşı çıkacak olanlar bizleriz. Her baktığınız yerde LGBTİ görmenizi de anlamış değiliz” diye konuştu.

“ÜLKENİN GERÇEĞİ BU: EKMEK 8 LİRA”

Milli ve manevi duygular istismar edilerek Türkiye'nin bazı gerçeklerin üstünün örtülmeye çalışıldığına dikkat çeken Balyalı şunları söyledi:

* Geçen hafta motorlu taşıtlar vergisi 2 kat arttırıldı. Temizlik malzemelerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 20'ye çıkarıldı. ÖTV arttı, dolar 26 TL'ye geldi. Ekmek 8 lira, bir poğaça 10 lira oldu. Ülkenin gerçeği bu, vatandaş ekmeğin fiyatı ile ilgileniyor.

* Türkiye'de seçimleri Ak Parti kazandı. Saygı duyuyoruz halkın tercihidir. AK Parti'nin sevincini anlıyorum ama size ne oluyor onu anlamıyorum. Siz 31 Mart'ta kaybettiniz, 23 Haziran'da kaybettiniz, 14 Mayıs'ta kaybettiniz, 28 Mayıs'ta bir daha kaybettiniz. İstanbul'da 14 ilçede gerideyken şimdi 20 ilçeyi kaybettiniz.

* Eyüpsultan da bunlardan bir tanesi. Onun üstüne de İstanbul'da 5 ilçede AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 1'in altına indi. Bütün bu gerçekleri biliyorsunuz ve ülkenin gerçeklerini değiştirerek algı çalışması yapıyorsunuz. İstanbullular bütün bu gerçekleri biliyor. AK Parti 2024 Mart'ında İstanbul'da bir kez daha yenilecektir.

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