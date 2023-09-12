İBB Meclisi’nde tartışma: AKP’den militanlık suçlaması

İstanbul Esenyurt’un yüzde 80’ini kapsayan imar planı İBB Meclisi’nde tartışma yarattı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Artık bazı alanları konut imarına açmayacak şekilde plan yapmamız gerek. Esenyurt’u üretim, ticaret ve lojistik merkezine dönüştürmek için plan yapmalıyız. Ama maalesef plan yapılırken tam tersi uygulamalar yapılıyor. Bu Esenyurt için sürdürülebilir değil” dedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun AKP’li Başkanı da Bozkurt’u 'militanlık' yapmakla suçladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Oturumda gündem dışı söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, depremi bekleyen İstanbul'un yapı güvenliği en çok tartışılan gökdelenlerin, sitelerin yükseldiği Esenyurt'un yüzde 80'ini kapsayan yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiren plana yönelik itirazlarını yineledi.

Plana yaptıkları itirazlar karara bağlanmadan önce ‘hatırlatma’ konuşması yapmak istediğini dile getiren Bozkurt “3 yıldır planı olmayan bir kentin belediye başkanı olarak karşınızdayım. 2020'den itibaren İBB tarafından planların yapılmasını bekliyoruz. Esenyurt'ta depreme karşı yapmamız gereken çokça iş var. Planın hala yapılmamış olması bizi önemli ölçüde kısıtlıyor. Plan geçerken endişelerimi iletmiştim. O gün yaptığımız itirazlara rağmen planlar İBB'de yanlış şekilde onaylandı. Yanlışları düzeltmezsek telafisi imkansız sonuçları olacak” dedi.

“YENİ KONUT İMARINA AÇMAYALIM”

43 milyon metrekare toplam alanı olan Esenyurt'ta aktif yeşil alanın 775 bin metrekare, kişi başı okul alanının 2 metrekare olması gerekirken 0.5 metrekare olduğunu belirten Bozkurt “Kamusal alanların yetersizliğini gidermek için yapabileceğimiz şeyler çok maliyetli. Artık bazı alanları konut imarına açmayacak şekilde plan yapmamız gerek. Esenyurt'u üretim, ticaret ve lojistik merkezine dönüştürmek için plan yapmamız gerek. Ama maalesef plan yapılırken tam tersi uygulamalar yapılıyor. Bu Esenyurt için sürdürülebilir değil. Mevcut okul sayısının iki katına ihtiyacımız var, mevcut yeşil alanın 20 katına ihtiyacımız var. Bugün konuyla ilgili gündem maddesi yok ama rica ediyorum planlara yaptığımız itirazlar görüşülsün. Anladığım kadarıyla 2024 yılına kadar onaylamayacaksınız. Başka bir belediye başkanı geldiğinde daha rahat itirazsız şekilde geçsin diye mi yapılıyor, anlayamıyorum. Bu kadar önemli bir mesele neden görüşülmüyor?” diye sordu.

“6 BİN NÜFUS, 150 BİN METREKARE İNŞAAT”

Bozkurt konuşmasında isim verdemen daha önce de gündeme getirdiği ‘5'li çete’ olarak anılan şirketlerden Makyol'a ait 90 bin metrekarelik parsele dikkat çekti. Planın uzamasının nedeninin bu parsel olduğunu söyleyen Bozkurt “Depolama alanı imarına sahip olan parsel yeni planda konut ve ticarete dönüştürüldü. 6 bin küsur kişilik yeni nüfus gelecek. 150 bin metrekare inşaat yapılacak. Yapılan hatanın giderilmesi için hiç ihtiyaç yokken cami konulmuş. İnancımıza da saygısızlık. Planın iptaline neden olan konu da plan dışı bırakılmış. Konunun hızla değerlendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

“AMACI ŞOV YAPMAK”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı, sert bir yanıt vererek belediye başkanının amacının ‘şov yapmak, militanlık yapmak’ olduğunu söyledi. Cami konusunun da istismar edildiğini savunan Bostancı “Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz? Senin kafan karışık, saygısızlığı sen yapıyorsan. 3 yıldır planı yokmuş. Patır patır ruhsat veriyorsun. Sizin kafanız o kadar militan ki bir parsele takılmış onun üzerinden şov yapıyorsunuz. Siz devlet adamısınız. Bir kişiden öç almaya çalışmak devlet adamının işi değil” dedi.

“MİLYONLUK RANT SAĞLANMASINA KARŞIYIM”

Bozkurt da komisyon başkanının üslubunun nezaketsiz olduğunu belirterek amacının plan onaylanmadan önce yanlış değerlendirme yapılmaması için hatırlatmada bulunmak olduğunu söyledi.

Bozkurt, söz konusu arazinin sahibini tanımadığını ifade ederek “Arazinin sahibi ile ben görüşmedim ama komisyon başkanı ile görüşmüş. Benim kimseye kastım yok. Ben kimsenin elindeki hakkı almıyorum. 20 yıldır hakkı neyse onun korunmasını istiyorum. Esenyurtlulara bedel ödetip milyonluk rant yaratılmasına karşıyım. Neyin öcünü alacağım? Birilerinin Esenyurt üzerinden rant elde etmesini engel olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Bostancı da “Bizi herkes ziyaret ediyor. Ziyaret etti diye peşkeş mi çekeceğiz? Kimseye rant falan sağlamış değiliz. 90 bin metrekarenin 40 bin metrekaresini alıyoruz ve donatı alanı olarak cami yapılması için ayırıyoruz” karşılığını verdi.