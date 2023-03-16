İBB Meclisi’nden riskli yapılar için önemli karar: Kira düzenlemesi ve sıfır faizli kredi onaylandı

İBB Meclisi’nden riskli yapılar için önemli bir karar alındı. Kira düzenlemesi ve sıfır faizli kredi meclis tarafından onaylandı. İşte detaylar...

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının son birleşiminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği kentsel dönüşüm sürecinde yaptığı kira yardımı miktarında İstanbul için değişiklik yapıldı.

Bakanlığın uzun süre 1500 TL olarak uyguladığı kira yardımı 6 Şubat depremlerinin ardından 3 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Bakanlığın kira yardımından sadece ev sahipleri yararlanıyor, kiracılara ödeme yapılmıyor.

4 BİN 500 TL’YE ÇIKARILDI

Mecliste oybirliği ile alınan karar doğrultusunda kira yardımı 4 bin 500 TL'ye çıkarıldı ve kiracılar da sürece dahil edildi.

Karar ile İBB tarafından hızlı tarama yöntemi ile her an çökme ihtimali bulunduğu tespit edilen yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı riskli 318 binada ikamet eden mal sahiplerine 18 ayı geçmemek üzere 4 bin 500 TL'ye kadar, kiracılara 12 ayı geçmemek üzere 4 bin 500 TL'ye kadar, bu binalarda ikamet etmeyen hak sahiplerine ise 18 ayı geçmemek üzere 3 bin TL'ye kadar kira yardımı yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verildi.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

İBB yetkisinde riskli alan ve rezerv alan sınırları içinde kalan diğer binalardaki kiracılara da 12 ayı geçmemek üzere 4 bin 500 TL'ye hak sahiplerine 48 ayı geçmemek üzene 4 bin 500 TL'ye kadar kira yardımı yapılabilecek.

FAİZİ İBB, ANA PARAYI VATANDAŞ ÖDEYECEK

Riskli yapıların güçlendirilebilmesi için hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği sağlanması için de oybirliği ile karar alındı.

Olası büyük İstanbul depremine karşı hazırlıkların hızını arttırmak ve inşaat maliyetlerindeki astronomik artışlar karşısında durma noktasına gelen kentsel dönüşüm faaliyetlerine yeniden ivme kazanmasını sağlamak için kredi desteği için İBB yönetimi yeni finans modeli hazırladı.

Finans modeline göre KİPTAŞ, İmar A.Ş, Bimtaş tarafından İstanbul Yenileniyor platformunda başvurularak bu krediden yararlanılacak. Ana para hak sahibi öderken İBB faizi ödeyecek.

Aranan şartlar şöyle “Yasa kapsamında riskli yapı tespiti yapılmış olmalı. Yenilenme konusunda uzlaşmaya varılmalı. Hak sahibinin hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemeli. Konut yapım kredisi için azami 10 yıl ve işeri yapım kredisi izin azami 7 yıl olacak. Ana para üst limiti 1 milyon TL olacak. Bir hak sahibi en fazla bir yapı için faiz desteğinden yararlanacak.”

25 BİN KONUTUN YENİLENMESİ HEDEFLENİYOR

Yeni finans modeli İBB Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edilerek bankalarla protokol imzalanması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi.

CHP'li Meclis Üyesi Mithat Çelik, bu karar ile faiz oranına göre 14 bin ile 25 bin arasında konutun yenilenmesinin hedeflendiğini söyledi.

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Sanki İstanbul'daki bütün konutlara 1 milyon lira kredi veriyormuş gibi anlattılar. Öyle değil. Sadece konutunu Kiptaş'a yeniletene faiz desteği veriliyor. Bütün İstanbul'un riskli yapı sorununu çözülüyormuş gibi algı oluşturuluyor” dedi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Depremden önce teklif etmiştik. Daha önce Kiptaş'ın böyle bir faiz desteği olmamış. Muhammet beyin küçümsediği teklifte her haneye aylık 17-18 bin aylık faiz desteği verilecek” açıklaması yaptı.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “İBB'de 20 yıl boyunca kira yardımı ve faiz desteği görmedik. İBB'nin en önemli girişimlerinde biri. Daha önce başlansa İstanbul çok önemli yol kat ederdi” dedi. Konuşmaların ardından raporlar oybirliği ile kabul edildi.

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