İBB Meclisi’nden tartışmalı karar: Eski MHP milletvekilinin hastanesi büyüyecek

İBB Meclisi’nde çoğunlukta olan AKP-MHP grubunun oyları ile MHP MYK Üyesi ve eski milletvekili Hayati Arkaz’a ait özel hastaneyi büyütecek plan değişikliğine onay verildi. CHP-İYİ Parti grubu karara karşı çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumlarının ikinci birleşiminde Avcılar ilçesinde tartışmalı iki imar planı değişikliği gündeme geldi. Avcılar'da MHP MYK Üyesi, TBMM İstanbul 27. Dönem MHP Milletvekili Hayati Arkaz'a ait olan hastanenin yanında bulunan ve yine hastaneye ait olan yaklaşık 500 metrekarelik iki adet parselin ‘konut- ticaret’ olan fonksiyonunun, mevcut hastane yoğun talebi karşılayamadığı için ‘özel sağlık tesisi’ olarak değiştirilmesi teklif edildi. Hayati Arkaz'a ait olan hastaneyi büyütmek için yapılan plan değişikliğine AKP-MHP grubu ‘evet’ oyu kullanırken CHP-İYİ Parti grubu ‘hayır’ oyu kullandı.

MEYDAN DÜZENLEME PROJESİNE ONAY ÇIKMADI

Avcılar'da Marmara Caddesi ile Metrobüs İstasyonu Düzenleme Projesi kapsamında İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü'nün afet eğitim merkezi, kütüphane, etkinlik alanı, kafeterya ve zeminaltı otopark yapma projesine ise onay çıkmadı. Projeye uygun olarak yapılması istenen imar planı değişikliği teklifine çoğunluktaki AKP-MHP grubu ‘hayır’ oyu kullandı.

MÜSİLAJ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda İBB'nin Yenikapı'da yapmak istediği yeni biyolojik arıtma tesisi için gereken imar planı değişikliğine de Cumhur İttifakı karşı çıktı.