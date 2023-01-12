İBB yeni taksileri tanıttı: Yolcu seçme sorunu ortadan kalkıyor

İBB, 300’e yakın geniş kapasiteli engelli kullanımına uygun yeni taksiyi Şubat ayında hizmete sokuyor. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan sorunlar ortadan kalkacak.

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Standart boyut

İstanbul'un kangrene dönen taksi sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) attığı adım sonuç verdi.

Daha önce UKOME'de alınan ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüşüm kararının hazırlıkları yapıldı.

İBB ilk taksi prototipini Bakırköy'de basın mensuplarına tanıttı. Yeni taksiler geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Taksiyi paylaşımlı kullanmak isteyen yolcular için mobil uygulama firmalarla uygulama geliştirme teknikleri devam ediyor.

Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik bölmesi var ve nakit para alışverişi için açılıp kapanabilen kapak bulunurken şoför ve yolcu iletişimini sağlayan intelkom sistemi de yer alıyor. Taksilerde görme engelli yolcular için “braille alfabesi” bulunuyor.

TEKERLİ SANDALYE KONULABİLECEK

Taksiler, İBB tarafından verilen Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almış olan en az bir mobil uygulama ile faaliyet göstermesi gerekiyor. Taksilerde, kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneğini aynı anda sunabilecek, ödeme cihazı bulunuyor. Taksilerde tekerlekli sandalyenin sığabileceği alan sağlandı.

ŞUBAT AYINDA KURA ÇEKİMİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yaptığı açıklamada “Bin 803 minibüs raylı sistemlerin yoğunlaştığı alanlarda atıl kalmıştı. İstanbul'da trafiğin yoğunlaşmasına da sebep oluyor ve çözüm merkezimize şikayetler geliyordu. Bazı hatlarda da minibüs eksilttik. Başvurular ise noter huzurunda gerçekleşecek. Şubat ortası itibariyle de kura çekimi gerçekleşecek. Şubat ayının sonunda da İstanbul trafiğinde görmeye başlayacağız. Geri kalan araçlar da Nisan ayında trafikte olacak” dedi. Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi ise “Görme engelli yolcular için araç içerisindeki taksimetre de yer alan bilgiler sesli anons ile belirtiliyor. Araç içerisinde şoför için panik butonu bulunuyor. Basılması durumunda tepe lambasında ‘S.O.S' ibaresi yer alıyor ve yazıyı gören kolluk kuvvetleri aracı durdurarak müdahalede bulunabilecek” dedi.

ŞOFÖRLER EĞİTİM ALACAK

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da “Ulaşım Akademisi kurduk ve şimdiye kadar 10 bini aşkın şoföre ulaşım eğitimi verdik ve devam ediyoruz. Bu projeyle beraber daha ileri hale getiriyoruz. Taksi şoförleri, Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Harita Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili gibi 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak. Yolcu, güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES'E göre cezası olmayan şoförler çalışacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek” diye konuştu.

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