İBB’de dikkat çeken görevden alma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Selçuk Sarıyar görevden alındı.

Sozcu.com.tr

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SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Selçuk Sarıyar görevden alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Sarıyar ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sarıyar'a, “Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır” dediği belirtildi.

2022’DE İBB BAŞKANVEKİLİ OLARAK ATANMIŞTI

Bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yapmış olan Selçuk Sarıyar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği'nin yanı sıra İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde divan üyesi ve dış ilişkiler komisyon üyesi görevlerinde bulunan Sarıyar, 2022 yılında İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.

SELÇUK SARITAR KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu olan Selçuk Sarıyar ilköğretimi Tuzla'da, liseyi Kadir Has Anadolu Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Şeyda Sarıgül Sarıyar ile evli ve Alin adında bir kız çocuğu babası.

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