İBB’den 76 bin 400 aileye kara kış desteği
İBB, geçim zorluğu yaşayan İstanbullulara katkıda bulunmak amacıyla “Kara Kış Desteği” verme kararı aldı. Sosyal destek kartı kullananlar içinde en düşük gelir seviyesinde bulunan 76 bin 400 vatandaşın kartlarına 1000’er TL yatırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçim zorluğu çeken vatandaşlar için yeni bir destek paketi hazırladı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde halihazırda “Sosyal Destek İstanbul Kart” kullanıcısı olan haneler içerisinden en düşük gelir durumuna sahip hanelere yardım kararı alındı.
Verilen sosyal destek tutarına ek tek seferlik 1000 TL “Kara Kış Desteği” verildi.
76 bin 400 haneye toplamda 76 milyon 400 bin TL nakit destek 2 Şubat tarihinde Sosyal Destek İstanbul Kart'larına aktarıldı.