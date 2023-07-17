İBB’nin cami inşaatına Diyanet’ten engel

İBB’nin 2019 yılındaki Silivri merkezli depremde hasar gören Avcılar Hacı Tükenmez Camisi’ni yeniden inşaat etmesine Diyanet İşleri Başkanlığı engel oldu.

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Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yeniden yapılmak üzere yıkılan Avcılar Hacı Tükenmez Camii için İBB'nin hazırladığı proje, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 bin kişilik olmadığı gerekçesiyle engellendi.

Eski hali yaklaşık bin kişilik olan camiyi, 2 bin 925 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlayan İBB'nin cami projesi “mescit” olarak nitelendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı dava sonucu cami inşaatı Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11 Temmuz 2023 tarihli ara kararı ile durduruldu.

Kararda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek imara yönelik her türlü proje, etüt çalışması ve inşaat faaliyeti ve ihale işlemlerinin durdurulmasına” hükmedildi.

“CAMİYİ YAPMAK İSTİYORUZ ,ENGELLEMEYİN”

CHP'li milletvekilleri Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB meclis üyeleri, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Parti'nin ilçe başkanlarının katılımı ile yapımı durdurulan cami inşaatı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli “ İBB camiyi yapmak istemiş, inşaatına başlamış ama ‘yapamazsınız, durun' diye bir kararla karşı karşıya kaldık. Arsa İBB'ye ait. İBB arsayı, üzerine cami yaparak Diyanet'e teslim etmek istiyor. Bu camiyi yapmak istiyoruz engellemeyin. Dini siyasete alet etmeyin” dedi.

“İBB CAMİ YAPMAK İSTİYOR, DİYANET ENGEL OLUYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de mahkeme kararını paylaşarak “İleride telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alındı. Cami yapımı telafisi imkansız zarara neden olacakmış. Vatandaşa hizmetin partisi olmaz, siyaset böyle yapılmaz. İBB cami yapmak istiyor, Diyanet İşleri Başkanlığı engel oluyor. Bu yanlıştan umarım acilen dönerler. İBB gereken hukuki başvuruları yaptı” diye konuştu.

CHP Milletvekili Özgür Karabat ise proje tamamlandığında camiyle birlikte trafik saatlerinde Avcılar'ın en yoğun yerine meydan ve altgeçit de kazandırılmış olacağına dikkat çekerek “Mahkeme kararında mescit yapıldığı söyleniyor. Yeni caminin açık ve kapalı alanı, eskisinden daha fazla. Mescit değil cami yapılacak. 10 ay gibi kısa sürede yapılması taahhüdü verildi. Diyanet engel oluyor. Cami yaptırmak bu ülkede kimin tekelinde? Bunu İBB de Diyanet de yapabilir. Kendilerinden başkasının Müslüman olmadığını düşünüyorlar” dedi.

Basın açıklamasının sonunda Diyanetsen başkanı olduğunu söyleyen kişi ile CHP'liler arasında tartışma yaşandı. Diyanetsen yetkilisi cami projesinde, burada var olan müftülük, Kuran kursu, gençlik merkezi, nikah salonu birimlerinin yer almadığını söyledi.

Belediye Başkanı Hançerli de caminin aciliyetinin bulunduğunu belirterek diğer birimlerin de depremde hasar görmediğini ve faaliyetine devam ettiğini söyledi.

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