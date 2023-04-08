İBB’nin logosuna yer vermediler

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Evliya Çelebi'nin İstanbul rotasının dijital haritasının çıkartıldığı çalışmanın tanıtımında, harita ve dijital altyapı ile projeye destek veren İBB’nin logosuna yer verilmedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği ile Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nın eski AKP İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yaptığı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) yürütücülüğünde “İstanbul'un Seyyahı, Seyyah'ın İstanbul'u” projesi kapsamında Evliya Çelebi'nin İstanbul anlatılarında bulunan mekanların dijital haritası çıkarıldı.

“7 KURUM VAR BİR TEK İBB YOK”

Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi, sosyal medya hesabından çalışmanın duyurusunu yaparken kullandığı afişte 7 kurumun logosu yer aldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da projeye destek veren İBB'nin logosunun tanıtımda yer almamasına tepki gösterdi.

Polat sosyal medya hesabından “Projenin en önemli kısmı olan İBB haritaları ve dijital altyapısı ile destek verdiğimiz projenin tanıtımında 7 kurum logosu var bir tek İBB yok. İBB adının anılmasının yasak olacağını resmî olarak ilan etseler de bazı çevreler huzur bulsa. @_evliya_celebi_ @fsmvu kınıyorum….” paylaşımında bulundu.

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