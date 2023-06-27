İBB’ye bir engel daha! Engelli bireylerin kullandığı spor merkezine kilit…

İBB, önceki dönemde AKP’li vekil ve üst düzey yöneticilerin kullandığı Ümraniye’deki havuz ve spor tesisini otizmliler ve down sendromlu çocukların hizmetine sundu. Yaşanan adli süreç sonrası mahkemeden tesisin kapatılması AKP’li Ümraniye Belediyesi'ne verilmesi kararı çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve önceki dönemde AKP’li vekiller ve üst düzey yöneticiler tarafından kullanılan Ümraniye’deki havuz ve spor tesisinin otizmli ve down sendromlu çocuklara hizmet vermesi için yeni İBB yönetimi tarafından devralındığı ancak mahkeme kararı nedeniyle tesisin kapatılacağı ve AKP’li ilçe belediyesine devredileceği duyuruldu.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, sosyal medya hesabından İBB’nin nasıl engellendiğini çarpıcı bir örnek ile açıkladı.

Balyalı, 2020 yılında AKP’li Ümraniye İBB meclis üyelerinin çoğunluğuna dayanarak sundukları önergeyle İBB’ye ait 2 kültür merkezi ve bir spor merkezinin AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne tahsis edildiğini hatırlattı. CHP grubunun bu talebi reddettiğini, tahsis kararının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesine rağmen AKP’li meclis üyeleri tarafından kabul edildiğini belirtti.

BİR AVUÇ İNSANA TESİS TAHİS EDİLMİŞTİ

Balyalı, daha sonra tahsis kararının iptali için İmamoğlu tarafından mahkeme sürecinin başlatıldığını ve şunları söyledi: “Tahsis istenen yerlerden bir tanesi AKP’li milletvekilleri ve üst düzey yöneticilerinin popüler sitesi ‘Yeşil Vadi’ Sitesi’nin içinde bulunuyor. Bu tesisten geçmiş dönemde sadece site içindeki bir avuç insan yararlanmış, yani ortalama 150 kişi. Dönem değişti ve Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. İBB’ye bağlı Spor İstanbul’un yönettiği bu tesis, yeni yönetimin vizyonuyla otizmliler ve Down sendromlu çocuklar başta olmak üzere 1000’den fazla özel bireye hizmet eder hale dönüştürüldü.”

MAHKEME KARARI ZORUYLA

Balyalı, şimdi mahkeme kararı nedeniyle bu tesisi kapatmak zorunda olduklarını ve Ümraniye Belediyesine devretmek durumunda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Sonuç olarak bir avuç insana tahsis edilen spor salonunu biz engelliler için özel bir spor merkezi haline getirmiştik. Siyaset, engelli ve özel bireyleri dinlemedi ve İBB’nin tesisini ellerinden aldı.”

BİRKAÇ KİŞİ KEYİF ÇATACAK DİYE…

İBB Meclisi’nin 2020 yılı mart ayı oturumlarında tahsis konusu tartışmalı bir konu olmuştu. O dönem CHP Grup Sözcüsü olan Tarık Balyalı, havuzun bulunduğu Yeşilvadi Konakları’nda eski İBB yöneticileri, AKP’li milletvekilleri ve genel merkez yöneticilerinin mülk sahibi olduğunu belirterek, “Birkaç kişi keyif çatacak diye İstanbul halkının kurduğu şirketler zarar edemez” demişti. Söz konusu spor tesisi ve havuz, İBB şirketi Kiptaş tarafından yapılan Yeşilvadi Konakları içinde yer alıyor ve İBB şirketi Spor İstanbul A.Ş. tarafından işletiliyordu.

Tesis, yüksek maliyet nedeniyle İBB tarafından kapatılmıştı. Balyalı, bu tesisi 2019’da sadece 1600 kişinin kullandığını ve bu kişilerin çoğunluğunun site sakinleri olduğunu belirtmişti. İBB’nin Yeşilvadi’de yapılan tesisi kullanmak için site sakini olan kişilerden yıllık 100 bin TL ödeme aldığını ve İBB’nin bu tesis için yılda 2.5 milyon lira harcadığını ifade etmişti. Balyalı, İBB’nin bu tesisi kapatma kararını, diğer tesislere daha fazla hizmet verilebilmesi ve israfın önlenmesi amacıyla aldıklarını söylemişti.

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