İbrahim Tatlıses AKP listesinde var mı? Erdoğan kararını verdi

AKP milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Aday adaylığı başvurusu yapan İbrahim Tatlıses'in de akıbeti belli oldu.

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AKP, YSK'ye sunduğu 28. Dönem TBMM milletvekili aday listesini açıkladı.

BAKANLAR LİSTE BAŞI, 2 BAKAN LİSTEDE YOK

Listeye göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanları milletvekili adayı yapacağı açıklamasına karşın 2 bakan liste dışı kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aday yapılmadı.

SOYLU İSTANBUL, AKAR KAYSERİ, BOZDAĞ ŞANLIURFA'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Mersin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da liste başından aday gösterildiler.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU İSTANBUL'DAN

Cumhur İttifakı'na katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sıra, Genel Sekreteri Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıra, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı Batman 2. sıra, Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, Mersin 4. sırada yer aldı

CHP'den AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi İzmir 1. Bölge 4. sıra, İYİ Parti'den geçen İsmail Ok Balıkesir 1. sıra ve Tuba Vurol Çokal Antalya 3. sıradan aday gösterildi.

ŞENTOP DA LİSTEDE YOK

Halen Tekirdağ Milletvekili olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da AKP aday listesinde yer almadı.

8 PARTİ YÖNETİCİSİ LİSTE DIŞINDA KALDI

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve Fatih Şahin listede yer almadı.

“6284 KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR” DİYEN ÖZLEM ZENGİN İSTANBUL'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Genel Başkan Yardımcılarından Numan Kurtulmuş, İstanbul 3. Bölge 1. sıra, Erkan Kandemir İstanbul 1. Bölge 2. sıra, Efkan Ala Bursa 1. Bölge 1. sıra, Jülide Sarıeroğlu Ankara 1. Bölge 2. sıra, Belgin Uygur Balıkesir 2. sıra, Leyla Şahin Usta Ankara 3. Bölge 2. sıra, Çiğdem Karaaslan Samsun 2. sıradan aday gösterildi.

Milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcılarından Mustafa Şen Trabzon 2. Sıra, Ömer İleri Ankara 3. Bölge 3. sıra ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Adana 1. sıradan listeye girdi.

GRUP YÖNETİMİNDEN 4 İSİM LİSTEDE YOK

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç listede yer almazken, Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Çankırı 1. sıradan, “6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir” sözleri nedeniyle tepki gösterilen Özlem Zengin İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterildi.

181 MİLLETVEKİLİ ADAY YAPILMADI

Üç dönem kuralına takılan 65 isimle birlikte toplam 181 AKP milletvekili yeniden aday gösterilmedi.

GAZETECİ ADAYLAR

AKP listelerinde çok sayıda gazeteci de milletvekili adayı olarak yer aldı. Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. Bölge 6. sıra, A Haber'den Şebnem Bursalı İzmir 1. Bölge 3. sıra, Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe İstanbul 3. Bölgeden 15. sıradan aday oldu.

MELİH GÖKÇEK’İN OĞLU OSMAN GÖKÇEK DE ADAY

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge 5. sıradan aday gösterilirken, Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç Manisa 4. sıradan aday yapıldı.

TATLISES YİNE LİSTEDE YOK

AKP listesinde Şanlıurfa milletvekilleri adayları da merak ediliyordu. 14 kişinin yer aldığı listede daha önce 4 defa aday adayı olan İbrahim Tatlıses kendine yer bulamadı.

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