İç mimarın ölümüyle ilgili yeni gözaltılar

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmayla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Yumurta Kayalıkları mevkisindeki kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can’ın ölümüyle ilgili olarak, olay sabahı geçiş yaptıkları ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasındaki zaman farkı tutmayan ikisi taksici üç şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler S.A, O.A. ile A.Y işlemler için jandarma merkezine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Eylül 2023 tarihinde meydana gelmişti. Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can sabah saatlerinde çadırın yakınında ölü bulunmuştu. Can’ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmişti.

Olayın ardından Can'ın arkadaşları olan L.T.K., M.G. ve A.F.A.'yı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerleri ayrıca arama köpeğiyle de kontrol edilmişti. Cinayet suçlamasını reddeden şüpheliler, delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA-DHA)