İçişleri Bakanlığı duyurdu: Süre uzamayacak, 24 Eylül son gün

İstanbul'da kayıtlı olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren yaptırım uygulanacağı duyuruldu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen Suriyelilere ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da kayıtlı olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasında, İstanbul Valiliği tarafından 28 Temmuz 2023’te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul’da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023’e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği belirtildiği hatırlatıldı.

YOL İZİN BELGESİ VERİLECEK

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul’da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır.”

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDEN GELENLER

Açıklamada, 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’da kalışlarına izin verileceği duyuruldu. (AA)

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