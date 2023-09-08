İçişleri’nden 117 noktadan video konferansla güvenlik toplantısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 117 farklı noktadan video konferans sistemi ile güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlediklerini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlediklerini duyurdu.
Yerlikaya, toplantıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhına bağlı Başkanlıklar, 81 ilimizdeki İl Jandarma Komutanlarımız, Alay/Tugay eşidi Birlik Komutanlarımızın da katılımıyla 117 farklı noktadan Video Konferans Sistemi ile Güvenlik Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. (DHA)