İçişleri’nden dikkat çeken poz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yeni yardımcıları görevlerini devraldı. Fotoğraf çektiren Yerlikaya ve dört yardımcısının da beyaz gömlek giymesi dikkati çekti.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre toplam 68 bakan yardımcısı atandı.

İstanbul Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı’na atılan Ali Yerlikaya’nın yardımcıları da Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu oldu. Yardımcılarıyla poz veren Ali Yerlikaya, çektirdiği fotoğrafı Twitter’da paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımına şu notu düştü:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle; İçişleri Bakanlığımıza Bakan Yardımcıları olarak atanan kıymetli mesai arkadaşlarım Sayın Bülent Turan, Sayın Mehmet Aktaş, Sayın Mehmet Sağlam ve Sayın Münir Karaloğlu'nu tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yardımcılarının hepsinin beyaz gömlek giymesi de dikkati çekti.

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