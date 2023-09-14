İcra memurunu vuran avukat: İşlediğim suçun arkasındayım

İzmit't icra memuru Bünyamin Alyakut'u tabanca ile vurarak yaralayan avukat Teoman Ekşioğlu, "Yalan tanıklık yaptığı için vurdum. İşlediğim suçun arkasındayım" dedi.

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İzmit’te Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak’ta, 27 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, icra memuru Bünyamin Alyakut, silahlı saldırıya uğradı ve tabanca ile yaralandı.

Polis, saldırganın avukat Teoman Ekşioğlu olduğunu tespit etti. Ekşioğlu aynı gün İstanbul Kadıköy’de yakalanarak gözaltına alındı. İfade verirken, icra memuru Alyakut ile bir dosya nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ekşioğlu hakkında ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Mahkemede, Ekşioğlu, yaptığı eylemin öldürmeye teşebbüs olmadığını, mağdurun yalan tanıklık yaptığını ileri sürdü. Saldırının sebebini açıklayarak, “Ben işlediğim suçun arkasındayım. Tut. Kendisini bu sebeple vurdum, ancak öldürmek istemedim. Ayaklarına doğru ateş ettim” dedi.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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