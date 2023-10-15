İcralık araçlar çalındı, borcunu ödeyen vatandaş otomobilini bulamıyor!

Adana’da yurttaşların icra borçları nedeniyle motosiklet, traktör, kamyon, otobüs ve otomobil gibi yüzlerce aracının çekildiği yediemin otoparkının adeta talan edilip yağmalandığı ortaya çıktı.

Mehmet SERBES

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Adana’da yurttaşların icra borçları nedeniyle motosiklet, traktör, kamyon, otobüs ve otomobil gibi yüzlerce aracının çekildiği yediemin otoparkının adeta talan edilip yağmalandığı ortaya çıktı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, birçok kişinin mağdur olduğunu belirterek, “İnsanların mal güvenliği de tehlikede. İktidarın bu yangına çare bulması gerek” dedi.

İki yıl önce 150 bin liralık vergi borcu nedeniyle icralık olan ve aracı yediemin otoparkına kaldırılan Soner Kapukaya isimli esnaf ise, “Borçlarımı ödedim ama yediemin deposunda arabamı bulamıyorum” ifadesini kullandı. Yediemin deposu sahipleri yok, muhatap yok. Arabamı büyük ihtimalle parçalayıp sattılar. Ben görevimi yerine getirdim, borcumu ödedim. Ben de devletten görevini yerine getirmesini, aracımın bulunmasını istiyorum” dedi.

“TALAN EDİLDİ”

Adana’da yaklaşık 3 ay önce, icralık olan yurttaşların motosiklet, traktör, kamyon, otobüs ve otomobil gibi yüzlerce aracının çekildiği bir yediemin otoparkı, bir anda adeta talan edildi. İcra borçlarını ödeyip yediemin deposundan çeşitli tür ve modellerdeki araçlarını almaya gelen yurttaşlar büyük şok yaşadı. Polise ve avukatlara başvurup seslerini duyurmaya, mağduriyetlerini gidermeye çalışan vatandaşların şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Yediemin otoparkında yetkili kişilere ulaşılıp çözüm bulunamazken, adli işlem için şikayetçilerin başvuruları alınmaya başlandı. Yağma ve talan olayının yaşandığı yediemin otoparkında ise kalan motosiklet, kamyonet, otomobil ve diğer araçların motor kısımlarının söküldüğü, adeta hurdaya döndüğü gözlendi. Mağdur yurttaşlarla yediemin deposunda incelemelerde bulunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

“ARACIMI BULAMIYORUM”

Mağdurlardan Adana’nın Karataş İlçesi’nde fırın işleten esnaf Soner Kapukaya, iki sene önce 150 bin liralık vergi ve senet borçları nedeniyle 01 BC 275 plakalı hafif ticari aracının polisler tarafından bağlanarak yediemin otoparkına çekildiğini söyledi. Süreç içinde borçlarını ödeyip icralık dosyaların kaldırdığını aktaran Soner Kapukaya, “Borçlarımı ödedim ama yediemin deposunda arabamı bulamadım. Nereye gitsem sonuç alamadım. Yediemin deposu sahipleri yok, muhatap yok. Karakola gidip başvurdum, avukatlarla görüştüm. Aracım ortada yok. Arabamı büyük ihtimalle parçalayıp sattılar. Kimseye ulaşılamıyor. Benim gibi çok sayıda mağdur var. Ben görevimi yerine getirdim, borcumu ödedim. Ben de devletten görevini yerine getirmesini, aracımın bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIN MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE”

AKP’nin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarını eleştiren CHP'li Barut ise, adeta yağmalanıp talan edilen yediemin otoparkında şunları kaydetti:

– Ülke ekonomisi yangın yeri, vatandaşlarımız çok mağdur. Ülkemizde işçisi, memuru, çiftçisi, esnafı çok zor günler geçiriyor. AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları sonucu 23 milyona yakın ülkemizde icra dosyası bulunuyor. Neredeyse ülkemizin yarısı kadar, yani 35 milyon insan borçlu. Vatandaşlarımız adeta borç batağına gömülmüş durumda.

– Uygulanan bu politikalar gün geçtikçe ağırlaşıyor. Bu talan edilen yediemin deposu icralık araçlarla doluydu. Vatandaşlarımız borçlarını ödeyemediği için burası dolmuştu. Borcunu ödeyen vatandaşlarımız ise şimdi yediemin otoparkında araçlarını bulamıyor. Burada talan edilmeyen araçlar da neredeyse hurdaya çıkmış durumda. Yediemin depoları da yanlış ekonomi politikalarından etkilendi. Vatandaşların şu anda mal güvenliği maalesef tehlikede. Bu yangına AKP iktidarının çare bulması lazım. Yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.

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