İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul Şişli'de, 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Ahmet Tunç'a "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

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İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Tunç ve avukatı katıldı.

Duruşmada bir önceki celse verilen mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Tunç, kaza sırasında elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, “Otobüste 50’ye yakın yolcu vardı. Sağa kıramazdım, orada otobüsler vardı, direkt kaza yapardım. Sol tarafımda ağaçların olduğu bölgeye doğru aracı kırdım ama kaza aracımın en sağ köşesinde gerçekleşti. Bu olayda tali ya da asli kusurum bulunmamaktadır. Beraatimi isterim.” ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı Deniz Kaya ise Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre, müvekkilinin en alt düzeyde kusurlu bulunduğunu aktararak, maktulün yoldan geçerken kullandığı yerin yaya geçidi olmadığını, otobüslerin arasından çıkarak karşıya geçmeye çalıştığını söyledi.

Müvekkilinin her türlü tedbiri aldığını belirten avukat Kaya, beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tunç’un “taksirle ölüme neden olma” suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Tunç’un (28), kullandığı otobüsle 23 Ağustos 2021’de Harbiye’den Osmanbey’e doğru seyir halinde olduğu belirtilmişti.

Otobüsün, Harbiye Askeri Müzesi yakınında Tunç’un dikkatsizliği sonucu yolun karşısına geçmekte olan Remezan Taner’e (73) çarptığı ifade edilen iddianamede, Taner’in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti. (AA)

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