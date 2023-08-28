İETT şoförüne biber gazı sıktı

İstanbul Kadıköy'de İETT şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü, İETT şoförüne biber gazı sıkıp kaçtı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İETT şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü, otomobilini otobüsün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti.

Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıkıp aracıyla kaçtı. Gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

YOLCULAR FENALAŞTI

Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı. Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. (DHA)

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