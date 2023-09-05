İETT’de unutulan 2 bin 66 eşya 550 bin liraya satıldı

İETT'ye ait toplu taşıma araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan 2 bin 66 eşya, açık artırma usulüyle 550 bin liraya satıldı.

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İETT İşletmeleri’nde otobüs, metrobüs, tramvay içinde ve duraklarında yolcular tarafından unutulan 2 bin 66 ürün açık artırma yöntemiyle satıldı.

Bir yıllık bekleme süresinin sonunda satışa çıkarılan ürünler aralarında cep telefonu ve tabletin yanı sıra motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyalar da bulunuyor.

Karaköy’deki İETT binasında, Komisyon Başkanı Remziye Özgür’ün yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Komisyon tarafından belirlenen başlangıç fiyatı 184 bin 110 lira olan açık artırmayı, 550 bin lira teklif veren Aziz Korkmaz kazandı.