İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir… İftar vakti kaçta?

Ramazan ayının son haftasına girilirken vatandaşlar iftar saati araştırmaya sürdürüyor. Her ilde sahur ve iftar saatleri değişiklik gösteriyor. İftar saati İstanbul'da 19:48, Ankara iftar vakti 19:29, İzmir iftar saati 19:52'de olacak. İşte il il iftar vakti ve 2023 Ramazan imsakiyesi...

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Ramazan ayının son günlerine girilirken, oruçlar nefsini terbiye eden vatandaşlar iftar saati İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaçta merak ediyor. Siz de yaşadığını ilde “İftara kaç saat kaldı?” sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri…

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarı 19:48'de açılacak.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün iftar saat 19:31'de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir'de iftar vakti saat 19:52 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.