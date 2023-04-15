İhbar yağıyor… Seçim bahane kaçak yapılaşma şahane

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce yeni bir imar affı çıkarılacağı beklentisiyle ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da hızla artan kaçak yapılaşma devam ediyor. Yoldan geçenlerin bile fark ettiği kaçak yapılar için yapılan onlarca ihbar ise sadece kayıtlarda duruyor...

Mustafa SARIİPEK

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Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinde dayanıksız ve denetimsiz yapıların onbinlere mezar olduğu gerçeği ortada iken, seçim nedeniyle yeni imar affı çıkarılacağı söylentileri ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da kaçak yapılaşmayı patlatmış durumda.

CİMER’e, belediyelere olduğu gibi sosyal medyadan da onlarca ihbar geliyor.

“TURİST GEZDİRİRKEN GÖRDÜM”

Bu ihbarlardan biri de SÖZCÜ’ye ulaştı… Turist rehberi Ertunga Bey, Malezya’dan gelen bir grup ile Likya yolunda yürüyüş yaparken rastladığı kaçak yapılaşmanın fotoğrafını çekti ve şöyle anlattı:

*Likya yolu başlangıcı olan Muğla Fethiye ilçesi Faralya – Alınca parkurunda birçok villa yapılmış ve yapılmaya devam ediyor.

*Çevredeki vatandaşlar ile konuştuğumuzda bu yapıların imar izinlerinin olmayıp kaçak yapıldığını söylediler.

*CİMER'e çok kez şikayet etmişler. Yetkililer gelip ceza kesiyormuş o kadar. Pansiyonlarının önü kapatılan vatandaşların bu kaçak yapılaşmayı ihbar etmeleri de fayda etmiyor.





MARMARİS, BODRUM VE DİĞER İLÇELERDE DE DURUM AYNI

Marmaris'in özellikle Bozburun, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde ve karadan ulaşımın olmadığı bazı koylarda kaçak yapılaşma ihbarları da gelmeye devam ediyor.

Muğla'nın 13 ilçesinde de durum aynı. Şikayet üzerine belediye yetkilileri gelip tutanak tutsalar bile hemen yıkım gerçekleşemediği için vatandaşlar bundan güç alarak yapıma devam ediyor.

20'DEN FAZLA İMAR AFFI ÇIKARILMIŞ

Gecekondu ve imar mevzuatına göre inşası gerçekleşmeyen yapıların uygulama ve mülkiyet problemlerini düzenleyen kanuna “imar affı” veya kamuoyunda bilinen ismiyle “imar barışı” deniliyor.

İmar barışı kapsamında değerlendirilen yapılar için oluşturulan belge de Yapı Kayıt Belgesi olarak adlandırılıyor.

“İmar affı” ilk defa 1984 yılında uygulanmış olmasına rağmen Mimarlık Dergisi'ndeki açıklamaya göre 1948 yılından bu yana Türkiye'de 20'den fazla imar affı içerikli yasanın çıkarıldığı görülüyor.

Türkiye'de en son imar affıysa 2018'deki Türkiye genel seçimleri öncesinde 6 Haziran 2018 tarihinde “İmar Barışı” adı altında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2018 İmar Barışı kapsamında yaklaşık 6 milyon konut (Bağımsız bölüm) Yapı Kayıt Belgesi aldı.

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