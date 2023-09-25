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İhbara gelen polislere kaynar su attılar

Kilis'te, yüksek sesle müzik dinleyen ve çevreye rahatsızlık veren bir aracı kontrol etmek için giden polis ekiplerine, şüpheliler tarafından kaynar su atıldı. Saldırıda ikisi polis, dört kişi yaralandı.

Yayınlanma: 00:41 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
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İhbara gelen polislere kaynar su attılar

Kilis’te, yüksek sesle müzik dinleyen ve çevreye rahatsızlık veren bir aracı kontrol etmek için giden polis ekiplerine, şüpheliler tarafından kaynar su atıldı. 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Söğütlüdere mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ve İ.Y’yi uyardı. Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine kaynar su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ve İ.Y’yi gözaltına aldı. (AA)

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Kilis Polis Sağlık Yunus
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