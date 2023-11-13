İHH’nin İncirlik eylemi savcılığa şikayet edildi

Orkun Özeller, “Mavi Marmara Saldırısı’na zemin hazırlayan İHH, Türk Hava Üssü’ne girmeye çalışmakla suç işledi” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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İNCİRLİK'İN ESKİ KOMUTANI ÖZELLER, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait olan İncirlik Türk Hava Üssü'ne girmeye çalışan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve eyleme katılanlar hakkında, emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özeller, kendi askeri üssümüze terör örgütü bayrağıyla görmeye çalışanlar hakkında verdiği dilekçesinde “İHH Vakfı ve Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlanması için 31 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen Mavi Marmara Saldırısı'na zemin hazırlayan organizasyonu icra etmiş, 3 bin tonluk yük gemisi ile Gazze'ye çıkarma yapacaklarını belirtmişti. Bu faaliyet üzerine İsrail ordusu gemiye müdahale etmiş ve saldırıda 9 Türk ve 1 Türk asıllı Amerikan vatandaşı öldürülmüştü” hatırlatmasını yaptı.

ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

İHH'nin ve Yıldırım'ın yine uluslararası bir kriz anında çağrı yapıp 5 Kasım 2023 tarihinde ‘Filistin İçin Özgürlük Konvoyu' adı altında Adana'daki İncirlik Türk Hava Üssü önünde eylem düzenlediğini kaydeden Özeller, dilekçesinde şunları belirtti:

“İHH Başkanı Yıldırım, ‘Gazze'deki sivillere yapılan saldırıların durması için yapılan görüşmelerde masada elleri güçlensin diye İncirlik'e geldiklerini' belirtmiştir ancak bir Türk üssüne yönelik icra edilen bir eylemden nasıl bir katkı beklediklerini belirtmemiştir. Eylemde bahse konu grup, İncirlik Türk Hava Üssü'ne cebren (zorla) girmeye çalışmış, Türk Polisi ile çatışmış, 6 polisimiz yaralanmıştır. Vakıf öncülüğünde toplanan kalabalık Filistin ve Hamas bayraklarının yanı sıra, İslami hilafet devleti kurmayı amaçlayan uluslararası bir radikal örgüt olan Hizb ut-Tahrir'e ait bayraklar açılmıştır. Bu ve benzeri, psikolojik harekat bileşenleri ile icra edilen eylemler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu bileşenlerini hedef alan örtük saldırılardır.”

SORUŞTURMA ZARURİDİR

Devletin silahlı kuvvetlerine ait veya bu kuvvetlerin hizmetine verilmiş ulaşım araçlarının, yolların, müesseselerin, depoların, diğer askeri tesislerin tahribinin suç olduğunu hatırlatan Orkun Özeller, savcılıktan “Eylemlerde Türk askeri tesislerine ve polis araçlarına zarar verilmiştir. Bu kapsamda şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması zarureti aşikardır” talebinde bulundu.