İhracı istenen AKP’li başkan istifa etti

15 Temmuz’un sembol isimlerinden biri olan Ömer Halisdemir’in adının verildiği caddeye eski belediye başkanının ismini verdiği için AKP’den ihracı istenen Belediye Başkanı Necmettin Coruk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinin AKP'li belediyesi, 15 Temmuz şehitlerinden olan ve kentte bir caddeye adı verilen Ömer Halisdemir'in adını oy çokluğuyla kaldırdı. Yerine de ilçede daha önce belediye başkanı görevinde bulunan Şahin Hoşgül'ün adının verilmesine karar verdi. SÖZCÜ'nün ortaya çıkardığı olayın ardından MHP İl Başkanlığı karara imza atan 2 meclis üyesinin istifasını isterken, Tokat Valiliği de belediye meclis kararını onaylamadığını açıkladı.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

AKP Tokat İl Başkanlığı ise Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk’u kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ederken, karara imza atan meclis üyeleri hakkında işlem yapmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Coruk, disiplin kurulunun kararını beklemeden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ileri süren Başkan Coruk, “Belediye başkanı olabilmek için şehidimizin adı üzerinden rant sağlamaya çalışanlar, şahsımı ve dava arkadaşlarımı iftira, yalan ve ithamlarla yıpratmaya çalışarak Türkiye gündeminde haber yapmışlardır. Bu insanlara hakkımız helal değildir. Ayrıca mensubu olmaktan şeref duyduğum AK Parti’de İl Genel Meclis Üyeliği (2014-2019) ve bir dönem de belediye başkanlığı (2019-2024) olmak üzere hizmet etme imkânı veren, bana güvenen teşkilatımıza Sulusaraylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne kadar görevimizin başında olup, Sulusaray halkımızın hizmetkârı olarak devam etmekteyim” ifadelerini kullanarak, partisinin il başkanlığına verdiği istifa dilekçesini paylaştı.