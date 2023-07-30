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İki aile arasında silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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İki aile arasında silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü

Nusaybin’de Barış parkında aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayda çevredeki bazı işyeri ve park halindeki araçların camlarına da isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

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