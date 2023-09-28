Van’da iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Polisin 15 kişiyi gözaltına aldığı kavganın yaşanan mahallede güvenlik önlemleri alındı.
Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Kevenli Mahallesi’nde iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple silahların da kullanıldığı kavga çıktı.
Kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. (AA)