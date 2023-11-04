İki belediye daha İsrail boykotuna katıldı
Gaziantep ve Sakarya büyükşehir belediyelerinin ardından Rize ve Giresun belediyeleri de İsrail'i destekleyen firmalara boykot kararı aldı.
Rize ve Giresun belediyelerine ait tesisler ve sosyal markette, İsrail’e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.
Rize Belediyesinden yapılan açıklamada “Filistin’in yanındayız. Boykotta biz de varız. Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışları durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL MENŞELİ ÜRÜN SATILMAYACAK
Giresun Belediyesinin de boykota destek verdiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada “Giresun Belediyemize ait sosyal tesislerimizde İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacaktır” denildi. (AA)