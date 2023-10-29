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İki çocuğunu ölümün pençesinden böyle aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balıklara bakmak isterken gölete düşen Ziyad (9) ile İbrahim (5) kardeşler, babaları tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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Bursa’da piknik yapmak için ailesi ile birlikte gölet kenarına giden Suriye uyruklu İbrahim Hacisa, balıklara bakmak isterken, ağabeyi Ziyad Hacisa da onu kurtarmak isterken suya düştü.

SUYA ATLAYIP KURTARDI

Çocuklarının suda çırpındığını gören Ali Hacisa (36), hemen suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran babanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan babanın suya atlayıp çocuklarını kurtarma anı kameralara yansıdı. (DHA)

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