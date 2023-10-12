İki günlükken bahçeye gömmüştü, bebeği canlı gören ebe konuştu

Evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kızını öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla yargılanan Bilge Çapa davasında ebe S.F., tanık olarak dinlendi. S.F., "Kendisinin ve bebeğinin yanına gittiğimde, emzirdiğini söyledi. Bebeğin huzurlu bir şekilde uyuduğunu gördüm. Taburcu olana kadar herhangi bir anormallik görmedim" dedi.

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Ordu’nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 12 Eylül 2022’de evlilik dışı kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedini buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ÇÜRÜME NEDENİYLE ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Soruşturma kapsamında DNA testi yapılmak üzere bebek ile Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.’den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.’nün anne ve babalığının reddedilmediği, yüzde 99,99 ihtimal ile bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Bilge Çapa hakkında ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Çapa, ilk duruşmada delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davada tutuksuz yargılanan Bilge Çapa, 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Çapa’nın yanı sıra tanık S.F. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

HASTANEDEKİ EBE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan S.F., “Bebeğin doğumuna girmedim ama serviste baktım. Doğumdan sonra bebekle servise alındıktan sonra, 1 gün süre zarfında kendisini gördüm. Kendisi doğuma hazırlıklı olarak bebeğin kıyafetlerini getirmişti. Yanında refaketçi olarak bir kadın gördüm ama aramızda bir konuşma geçmedi. Sanık ile bebeğin babasının kim olduğunu, bebeği nasıl büyüteceğini ve bebeğin ilişki dışı olup olmadığı konusunda konuşmadık. Sadece kendisinin ve bebeğinin yanına gittiğimde, emzirdiğini söyledi. Bebeğin huzurlu bir şekilde uyuduğunu gördüm. Emzirdiğini söylediği için de bebeğin anne sütü ile beslendiğini anladım. Taburcu olana kadar herhangi bir anormallik görmedim. Kendisinden şüphelenmemi gerektirecek ağlama gibi bir tavır da gözlemlemedim” dedi.

Tanığın ifadesi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatının savunma için ek süre talep ettiği duruşma, 19 Ekim’e ertelendi. (DHA)