İki oğlunu, kardeşini ve yeğenini öldürdü; cezası belli oldu

İstanbul'da cezaevinden tahliye olduktan sonra 2 oğlu, husumet beslediği kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Şinasi Gürkan'ın cezası belli oldu.

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Şinasi Gürkan, 6 Mart 2019’da Esenyurt’ta birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürdü.

Daha sonra Avcılar’a giderek kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurdu. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası ağır yaralandı.

Bugün Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şinasi Gürkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 2004’te bir suçtan mahkum olan sanığın bu suçu işlemediği halde diğer aile bireyleri kendisi hakkında yalan beyanda bulundukları için ceza aldığına inandığı anlatıldı.

BACANAĞINA HUSUMET BESLEMİŞ

Mütalaada, kendisi cezaevindeyken eşinin başka biriyle aynı evde yaşadığını öğrenen sanığın bu duruma aile bireylerinin ve bacanağı Alihan Tiz’in aracı olarak izin verdiğini düşünerek husumet beslediği kaydedildi.

Sanığın tahliye olduğu zaman husumet beslediği şahısları öldürmeye karar verdiği, bu konuda planlar yaptığı dile getirilen mütalaada, sanığın, tahliyesine kısa bir süre kala eşinin birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülmesi üzerine husumet beslediği kişileri öldürmekten vazgeçtiği aktarıldı.

Mütalaada, tahliye olduktan sonra oğulları Gökmen Gürkan (15) ve Göksel Gürkan (21) ile yaşamaya başlayan sanığın daha sonra işlemediğini düşündüğü bir suçtan dolayı cezaevinde kalması, oğullarının kendisine karşı olan olumsuz tutum ve davranışları, annelerinin başka bir şahısla birlikte yaşamasına göz yummaları ve onlarla aynı evde kalmayı kabul etmelerini içine sindiremediği kaydedildi.

Sanığın, oğullarını etkilediklerini düşündüğü kardeşi Mühendis Gürkan ve bacanağı Alihan Tiz’i öldürmeye karar verdiği ifade edilen mütalaada, tabanca temin eden ve hedeflediği kişileri nasıl öldüreceğini planlayan sanığın 6 Mart 2019’da Esenyurt’taki birlikte kaldıkları eve giderek 2 oğlunu silahla öldürdüğü aktarıldı.

TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME

Mütalaada, sanığın sonrasında evine giderek kardeşini de öldürdüğü, ardından bacanağı ve oğlu ile araçta bir süre gittikten sonra tabancayla birden fazla kez ateş ettiği, olayda Erdal Tiz’in hayatını kaybettiği, babası Alihan Tiz’in ise ağır yaralandığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Şinasi Gürkan’ın 4 kişiyi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gürkan, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl hapse çarptırıldı. (AA)