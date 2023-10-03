İki otomobil alev alev yandı: El freni çalışmayınca…
Seyir halindeki otomobilin bagajından çıkan yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. Alev alev yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bilecik Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu Caddesi’nde Emre Karakum idaresindeki 26 EL 887 plakalı otomobilin bagaj kısmından duman çıktı.
Bunu gören Karakum, aracı park etmek istedi. El freninin tutmaması nedeniyle geri giden araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Karakum ile ailesi son anda otomobilden indi.
Yaklaşık 20 metre yanarak geri giden araç, Ali Aydın’a ait, park halindeki 11 DJ 037 plakalı otomobile çarptı. Alevler bu araca da sıçradı.
Patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. (AA)