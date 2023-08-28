İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Necdet Yılmaz yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolu Halep Bulvarı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Necdet Yılmaz hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)