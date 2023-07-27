İki otomobil köprüden düştü: Yaralılar var…
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 10 metrelik köprüden düşen iki otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 10 metrelik köprüden düşen iki otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Şükrüpaşa Mahallesi Sanayi Köprüsü mevkiinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 25 ACU 589 ve 25 LT 121 plakalı iki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Düşerken ters dönen araçlarda sıkışan sürücüler ile 1 çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)