İki yaşındaki çocuk yerde bulduğu çiviyi yuttu
Bursa'da evde oyun oynayan 2 yaşındaki Asil K. yerde bulduğu çiviyi yuttu. Durumu fark eden babaannenin haber vermesiyle hastaneye kaldırılan bebek hastanede tedaviye alındı.
Mesudiye Mahallesi Sakin Sokakta bulunan evde babaannesi mutfaktayken 2 yaşındaki Asil K. oyun oynadığı odada yerde bulduğu çiviyi ağzına atarak yuttu.
Odaya giren babaanne durumu fark edince, dışarıda olan oğlu ve gelinine haber verdi. Araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, buradaki tetkiklerinin ardından sevk edildiği, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Bebeğin yuttuğu çiviyi, doğal yollarla çıkarmasının bekleneceği, aksi takdirde ameliyatla midesinden alınacağı öğrenildi. (DHA)