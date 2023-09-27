İki yıldır aranıyordu: Interpol, Türkiye’ye teslim etti
Sakarya'da 2 Temmuz 2020 tarihinde servis şoförlüğü yapan Emin Memigüven'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin cinayetin şüphelisi, Interpol aracılığıyla Gürcistan'da yakalandı. Şüpheli, Türkiye'ye getirildi.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 2 Temmuz 2020 tarihinde servis şoförlüğü yapan Emin Memigüven’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin cinayetin şüphelisi, Interpol aracılığıyla Gürcistan’da yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Memigüven’in öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, cinayetin şüphelisi İ.C.’nin Gürcistan’da saklandığı belirlendi. İ.C., Interpol aracılığıyla Gürcistan’da gözaltına alındı.
Türkiye’ye getirilen şüphelinin Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (AA)