İkisi de 18 yaşındaydı! Acı haber geldi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sıcak havadan bunalıp gölete giren Erdem Güneşgörmez (18) ile arkadaşı Onur Ali Köse (18), boğuldu.
Erdem Güneşgörmez ile arkadaşı Onur Ali Köse, sıcak havadan bunalarak Efirağızlı mahallesinde gölete girdi. Suya giren 2 arkadaş bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sualtı arama- kurtarma, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Suya giren ekiplerin çalışması sonrası Erdem Güneşgörmez ile Onur Ali Köse’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Göletten çıkarılan Güneşgörmez ve Köse’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)