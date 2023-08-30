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İkiziyle kavga ederken kalp krizinden öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ikiz kardeşiyle kavga ederken kalp krizi geçiren 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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İkiziyle kavga ederken kalp krizinden öldü

Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’nde babalarına ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle Y.G. ile ikiz kardeşi E.G. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede E.G. yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.G, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen E.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.G’nin cenazesi, İstasyon Mahallesi 17 Ağustos Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. (AA)

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