İkizköylüler yargılandı: ‘Heykelleri dikilmesi gereken kadınlarımız yargılanıyor’

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve Akbelen köylerinde ormanları ve zeytin arazilerini korurken 10 Ağustos 2021 gecesi kesime müdahale ederek jandarma ile karşı karşıya gelen ve haklarında davca açılan iki köylü ve çevrecinin yargılanmaları bugün 5'inci celsede devam etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 600 gündür İkizköy ve Akbelen ormanlarında çadır kurup Limak Enerji A.Ş.'nin kömür madeni için bölgeye girmesini engelleyen köylüler 10 Ağustos 2021 gecesi işçilerin ormanları kesmek istemesi ile çıkan arbedede jandarma ve işçilerle karşı karşıya gelmiş olaylar çıkmıştı.

Olayların hemen ardından gözaltına alınan İkizköylü Gülören Demir ile Ekoloji Birliği Kadın Meclisi ve Kazdağları direnişçilerinden Füsun Kayra'nın yargılanmasına Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma öncesi Milas Adliyesi'ne gelen 100'e yakın köylü ve çevreci görevi yaptırmamak için jandarmaya mukavemetten yargılanan Demir ve Kayra'ya ellerinde Akbelen için Adalet yazılı pankart ve Ağaçları Kesenleri Yargılayın Ağaçları Savunanları Değil, Akbelen Yaşamak İstiyor, Anayasal Hakkımız Akbelen’i Vermeyeceğiz yazılı dövizlerle geldi ve sloganlar attı. Demir ve Kayra'yı duruşmada Avukatlar İsmail Hakkı Atal Arif Ali Cangır ve Pembe Saçar temsil etti.

KÖYLÜLERİN ŞİKAYETLERİ DİKKATE ALINMADI

Duruşma sonunda açıklama yapan Avukat Arif Ali Cangır, “Yaşanan olaylar sırasında müvekkilerimizin köylülerin şikayetleri, şikayetçi oldukları kişiler hakkında işlem yapılmadı, dosya kapatıldı. Yargılamanın başladığı andan itibaren bizim edindiğimiz intiba mahkemenin yargısız infaz yapacağı yönündeydi. Bu nedenle reddi hakim talebinde bulunduk. Bugün de Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nden reddi hakim ile ilgili dosya gelmediği için duruşma ertelendi. Burada adil yargılama yapılamaz” dedi.

“HEYKELİ DİKİLMESİ GEREKEN KÖYLÜ KADINLARIN YARGILANMASI AKIL TUTULMASIDIR”

Avukat İsmail Hakkı Atal ise yaptığı açıklamada “LİMAK nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti bölgede kanser olan, solunum rahatsızlığı çeken binlerce vatandaşımızın sağlığı için yılda en az 21 milyar TL para harcıyor. Neymiş 200 milyonluk TL. lik elektrik üretiyorlarmış. Burada yargılanan köylülerin kadınlarımızın yargılanması değil heykellerinin dikilmesi gerekir, bu ülkenin doğasını toprağını geleceklerini korudukları için tam 600 gündür gece gündüz nöbet tutan bu insanların yargılanması akıl tutulmasıdır, bu adliyede Limak imtiyazlıdır” diye konuştu.

İkizköy, Akbelenliler ve çevrecilerin yargılandığı duruşma 27 Mart 2023 tarihine ertelendi.