İktidar gözünü karartırsa Türkiye’nin yarısını satar!

CHP’den Belçika, Arnavutluk ve Makedonya’dan daha büyük arazi satışına sert tepki... Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Özelleştirme İdaresi’nin çoğu sahil şeridinde 31 bin kilometrekare araziyi satışa çıkardığını hatırlattı. 783 bin kilometrekarelik Türkiye’nin 358 bin kilometrekaresinin Hazine arazisi olduğunu belirterek, başlıktaki tespiti yaptı.

Başak KAYA

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kaynak yaratmak üzere peş peşe arazi satıyor. Son olarak 30 bin 668 kilometrekarelik arazi satışa sunuldu. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Türkiye yüzölçümünün 783 bin 562 kilometrekare, toplam Hazine arazisinin 358 bin 815 kilometrekare olduğuna dikkat çekerek, “Memleketin göçmenlerle doldurulduğu, yabancıların kolaylıkla ev ve arsa alabildiği ülkemizde para ve rant uğruna asker alanlarını bile talan eden AKP hükümeti biraz daha gözünü karartsa memleketin yarısını satabilir” dedi. Kanko, köylerden, tatil bölgelerindeki ve şehir merkezlerindeki kupon arazilere kadar Türkiye'nin karış karış satıldığı belirterek şunları söyledi:

“Memleketin her köşesinin AKP hükümeti tarafından talan ediliyor. Yabancılara arsa, arazi ve evler satılırken diğer taraftan da Hazine arazileri üçe beşe bakılmadan satılıyor. AKP bütçe açığını kapatmak için Türkiye'nin ağırlıkla turizm bölgelerinde yer alan Hazine'ye ve askeri alanlara ait çok değerli arazileri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarında içinde olduğu birçok kamuya ait tesisleri satışa çıkarıyor. Bu topraklar öyle kolay kazanılmadı, kanla, gözyaşıyla büyük bedeller ödenerek yüz binlerce şehit verilerek kazanıldı.”

ARAZİ KALMAYACAK

“Öyle günlüğü 18 milyon liraya saraylarda, binlerce koruma ile yaşayarak ve bu lüksün, şatafatın ve israfın bedelini halka ek vergiler yükleyerek, vatandaşı borç batağına sokarak kazanılmadı. Satılacak taşınmazların büyük bölümü Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Nevşehir gibi turizm şehirlerimizde. Süreç, ülkede satılacak varlık kalmayıncaya kadar devam edecek gibi görünüyor.”