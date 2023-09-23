İktidara yakın gazetecilerin Arap dünyasına yaptığı çağrı tepki çekti

İktidara yakın bir grup gazeteci ırkçılıkla mücadele adı altında Arap dünyasına yönelik "Tek millet" mesajı verdiği video tepki çekti. Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan “Gerçek Hayat” adlı derginin 2011 yılında terörist elebaşı Fetullah Gülen'i "Vatan size hasret" yazılı başlığıyla kapağa taşıdığı ortaya çıktı.

Hakan KAYA

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“Gerçek Hayat” isimli dini içerikli derginin sosyal medya hesabından yayınladığı bir video tepki çekti. Videoda AKP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler ırkçılıkla mücadele adı altında Arap dünyasına Ümmetçilik çağrısı yaparak tek millet mesajı verdi.

ÜMMETÇİLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Türkçe ve Arapça konuşan gazetecilerin videoda, “Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız” dediği görüldü.

15 gazeteci videoda şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinden yeryüzündeki bütün Müslümanlara selam olsun. Bu çağrıya kulak verin. İman edenler bir bedendir ve bu bedeni bölmek istiyorlar. Her toplumun içinde iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da vardır. Son günlerde Türk olduğunu iddia eden bazı şahıslar ülkemizde ırkçılık tohumları ekiyor. Bu tehlikenin farkındayız ve Türk gazetecileri olarak bu çağrıyı yapma gereği duyduk. 100 yıl önce yaptıkları gibi bugün de Müslümanların arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Biz Türkler tarihin her devrinde misafirperverliğiyle ile anılmış ve Müslümanları bağrına basmış bir milletiz. Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle uzaktan yakından alakası yok. Azınlık bir grubun yaptığı bu ırkçı saldırılar, Türk milletini temsil etmiyor. Hiçbirimiz ırkçılığı kabul edemeyiz. Irkçılık İslam'da yasaktır. Biz hep birlikte bir halkız, Türküz, Kürdüz, Arabız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin birer parçalarıyız. Ten rengimiz farklı olsa da kalplerimiz renksizdir. Irkçılık insanlığın ilerlemesini engelleyen bir hastalıktır. Biz Müslümanlar ezelden ebede dek kardeşiz ve öyle kalacağız. Biz tek milletiz.”

FETÖ'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan “Gerçek Hayat” isimli derginin 18 Temmuz 2011 sayısında FETÖ’ye övgü yağdırdığı ortaya çıktı.

“Vatan size hasret” manşeti atılan ve terörist elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğrafının kullanıldığı dergi kapağında, “Fetullah Gülen başta olmak üzere adı konulmamış bir sürgün yaşıyor. Türkiye sürgündeki değerlerinin Esat Coşan ve Ahmet Kaya gibi vatana hasret vefat etmesini istemiyor. Kemal Burkay dönüyor ya diğerleri…” ifadeleri yer aldı.

Dergi kapağında dikkat çeken bir diğer detay ise”16 Temmuz günlükleriyle bir direnişin şanlı hikayesi…” başlıklı yazı oldu.

TEPKİ YAĞDI

FETÖ'ye övgü yağdıran ve Arap dünyasına ümmetçilik çağrısı yapan Gerçek Hayat dergisine sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkilerden bazıları şöyle:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Zafer Partisi'ne saldırı merkezi FETÖ'ye ‘Vatan sana hasret' mesajı yayınlamış. Kim Atatürk'e düşman ise bilin ki Türk'e düşmandır.

CHP'li Gürsel Tekin: Bizim bir millet olduğumuzu bir biz mi biliyoruz? Bizim vatandaşımız Suudi Arabistan'a vizeyle gidiyor. Suudi Arabistan'a gitmeye kalkan Etiyopyalılar yolda vuruluyor, Afganlar ülkeye sokulmuyor. Biz bir millet değiliz. Bu ülkenin insanları da ne Suudi Kralının tebaası, ne bilmem ne emirinin kulunun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tek millettir. Bu ülkede bizim. Parasını basanın, kafasına esenin dünyanın öte yakasından kalkıp basacağı paspas değil.

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç: “Irkçı video! Bu iğrenç videodaki kişilerden Esra Elönü, ‘Asla Türk’üm demem, Türk değilim!' Yasin Aktay; ‘Türk diye bir millet yoktur.' şeklinde açıklama yapmışlardı geçmişte… Ey Türk! varlığına kastedenleri sakın unutma!”

Videoda Arap dünyasına seslenen gazetecilerin isimleri ise şu şekilde;

Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Tacettin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Yaya, Ahmet Yusuf ve Ürdünlü gazeteci Nidal Siyam.