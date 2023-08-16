İktidarın teklifine tepki gösteren KESK üyeleri iş bıraktı

İktidarın zam teklifine tepki gösteren KESK'e bağlı sendikalar, tüm illerde meydanlara çıkarak iktidara seslendi. KESK'e bağlı sendikalar meydanlardan iktidarın sunduğu zam teklifini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

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Kemal ATLAN İlker KILIÇASLAN

Kamu emekçileri, 2024-2025 toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği teklife tepkili. 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı için de ilk altı ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için ise yüzde 5'lik zam teklifini yetersiz bulan KESK'e bağlı kamu emekçileri bugün iş bıraktı.

İş bırakan KESK'e bağlı sendikalara üye kamu çalışanları, tüm illerde olduğu gibi Manisa'da da meydanlara çıkarak iktidarı zam teklifi konusunda uyardı. KESK üyeleri Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları ile iktidar temsilcilerine seslendi. Eyleme Tüm Emekliler Sendikası Manisa Şubesi'ne üye emeklilerde katılarak destek verdi.

“ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK”

Meydanda toplanan kamu emekçileri adına açıklamada bulunan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Manisa Şube Başkanı Ufuk Doruk, Türkiye'de uzun bir süredir gece karanlığının hakim olduğunu ve kamu emekçileri ile emeklilerin bu karanlığa giderek sürüklenmek istediğini ifade etti.

Şube Başkanı Doruk yaptığı açıklamada, hükümetin zam teklifinin kamu emekçileri ile dalga geçmek anlamına geldiğini belirterek, “Hükümet 6 milyonu aşkın kamu emekçisi ve emekliye, bizlere toplu sözleşme teklifini açıkladı. Buna göre hükümet bizlere altışar aylık dilimler halinde 2024 yılı için yüzde 14+ yüzde 9 maaş artışı, 2025 yılı için ise yüzde 6+ yüzde 5 maaş artışı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki gerçek.

İktidar, Merkez Bankası’nın hedeflediği, ama her zamanki gibi tutmayacağı bugünden belli olan enflasyon oranlarının bile altındaki teklifi ile hepimizle açıkça alay etmiştir. Kısacası ilk toplantının yapıldığı 1 Ağustostan iki hafta sonra gelinen yerde dağ fare doğurmuştur” dedi.

“BİZİ AŞAĞILAYAN TEKLİFİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Şube başkanı Doruk açıklamasına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki hükümet bu kez bizi yanılttı. Açıkçası biz bile bu kadarını tahmin etmiyorduk. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Temmuz 2023 itibari ile 38 bin TL'ye ulaşmıştır. Buna rağmen kamu işvereni 2 gün önce açıkladığı teklifi ile mevcutta 22 bin TL olan eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının (15/1 hizmetli) tam iki yıl sonra 30 bin 425 TL olmasını vadediyor.

Yine bugün 20 bin 350 TL olan bekar, en düşük kamu emekçisi maaşının ise iki yıl sonra 28 bin 145 TL olmasını vadediyor. Üstelik iki yıl sonrasına havale edilen bu rakamların içinde taban aylığımıza yansıtılmayan, dolayısıyla emekli aylıklarımıza yansıtılmayan ilave seyyanen ödenek tutarlarının olduğunu açıklıyor. Bizleri bu kadar aşağılayan bir teklifi üç beş puan artırarak revize etmek mümkün değildir. İktidarın kendi enflasyon hedeflerinin bile altında kalan, TÜİK'in sanal rakamlarına dayalı bu teklif bizim için yok hükmündedir.”

“TALEPLERİMİZ İÇİN MÜCADELEMİZİ YÜKSELTECEĞİZ”

Açıklamasının son kısmında kamu emekçilerinin hak ettiği zammı alabilmesi için meydanlarda mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Doruk açıklamayı şöyle sonlandırdı:

“Bugün ya bizleri yok sayan bu yoksulluk, sefalet, güvencesizlik teklifine boyun eğeceğiz ya da hangi sendikaya üye olursak olalım kamu emekçisi ile emeklisi ile ‘hak verilmez mücadele ile alınır' diyerek ortak sorunlarımız, taleplerimiz için mücadeleyi yükselteceğiz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın Hakem Kurulu’nun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkûm eden bu garabet sisteme karşı hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçilerini yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam demokratik bir çalışma yaşamı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için her adımda omuz omuza vermeye davet ediyoruz.”

ESKİŞEHİR’DEN SESLENDİLER: SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için birçok ilde olduğu gibi Eskişehir’de de bir günlük iş bıraktı. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleşen eyleme CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ile İbrahim Arslan da destek verdi. Eyleme katılan KESK üyeleri, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’, ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘Memur Sen başkanı maaşını açıkla’, ‘Al, al, al. Çal, çal, çal. Hükümet zammını al başına çal’, ‘Krizi yaratan bedelini ödesin’ sloganları attı.

“AÇIKLANAN RAKAM ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK”

KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Özge Yılmaz, “Ne yazık ki ülkemizde çok uzun süredir gecenin karanlığı hâkim. Üstelik ülkeyi yönetenler attıkları her adımda üzerimize çöken karanlığı daha da zifiri hale getirmeye çalışıyor. İki gün önce yine böyle bir adım atıldı. Hükümet 6 milyonu aşkın kamu emekçisi ve emekliye, bizlere toplu sözleşme teklifini açıkladı. Buna göre hükümet bizlere altışar aylık dilimler halinde 2024 yılı için yüzde 14 + yüzde 9 , 2025 yılı için ise yüzde 6 + yüzde 5 maaş artışı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki gerçek” dedi.

“DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR”

İktidarın, Merkez Bankası’nın hedeflediği, ama her zamanki gibi tutmayacağı bugünden belli olan enflasyon oranlarının bile altındaki teklifi ile açıkça alay ettiğini ifade eden KESK Dönem Sözcüsü Yılmaz şöyle konuştu:

“Hükümetin tırnak içinde teklifinde tüm kamu emekçilerinin ortak taleplerine ve 11 hizmet kolunun taleplerine dair tek cümle edilmemiştir. Tüm bunlar ‘müzakereler devam ediyor’ denilip geçiştirilmiştir. Kısacası ilk toplantının yapıldığı 1 Ağustos’tan iki hafta sonra gelinen yerde dağ fare doğurmuştur. Günlerdir yapılan açıklamaları tüm kamuoyu takip ediyor. Çalışma Bakanı haftalardır ‘müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum’ açıklaması yapıyor. Biz de buradan soruyoruz, bu teklifte 4 milyonu aşkın kamu emekçisini, 2 milyonu aşkın kamu emeklisini memnun edecek ne vardır? İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret artışı var mı? Yok. Taban aylığımıza yansımayan 8 bin 77 TL tutarındaki ilave seyyanen ödeneğe ilişkin bir adım var mı? Yok. Barınma hakkı kapsamında konutu olmayan kamu emekçisine kira yardımı var mı? Yok. Hangi ad altında olursa olsun emekli maaşlarımızı adeta kemiren, tüm ek ödemelerin taban aylığımıza, emekliliğimize yansıtılması var mı? Yok. Büyümeden, refahtan pay var mı? Yok. Yıllardır maaşlarımızı dilim dilim buharlaştıran Gelir Vergisi adaletsizliğine son verilmesi var mı? Yok. Ücretsiz servis, yemek, ulaşım taleplerine ilişkin bir adım var mı? Yok. Çünkü aslında ortada bir toplu sözleşme teklifi yok.”

“ENFLASYON HEDEFLERİNİN ALTINDA TEKLİF SUNULDU”

Merkez Bankası’nın 2025 yılı hedefinin şimdiden yüzde 15'e çıkardığını ama iktidarın kendilerine 2025 yılı için yüzde 11 artış teklif ettiğini vurgulayan KESK Sözcüsü Yılmaz, “Açıkçası biz bile bu kadarını tahmin etmiyorduk. Enflasyon hedeflerinin bile altında artışları teklif diye sundu. Biliyorsunuz, daha 18 gün önce Merkez Bankası yüzde 8,8 olan 2024 yılı enflasyon hedefini yaklaşık dört kat artırarak yüzde 33'e çıkardığını açıkladı. Ama AKP manidar bir şekilde 23. yaşına girdiği 14 Ağustos'ta bize 2024 yılı için taban aylığımıza yansıtılmayan ilave seyyanen ödenek dahil toplamda yüzde 23 maaş artışı teklif ediyor. İktidarın enflasyon hedeflerini her sene revize adı altında artırdığı bir ülkede yaşıyoruz. Çünkü orta vadeli planlarla, bütçelerle açıklanan enflasyon hedefleri hiç tutmuyor. İktidar her defasında ‘Bu yıl enflasyon hedefimiz yüzde 5’ diyor. Ama daha birkaç ay içinde bu hedef ikiye, üçe katlanıyor. 2022'de orta vadeli programa göre yüzde 5 olarak belirlenen enflasyonu yüzde 9,8 olarak güncellediler. Ama 2022 yılında enflasyonda yüzde 64 ile TÜİK rakamlarına göre son 21 yılın rekorunu yaşadık. Üstelik sıraladığımız gerçekleşen enflasyon rakamları toplum nezdinde hiçbir karşılığı kalmayan çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu en az yarı yarıya yutan, sahte TÜİK rakamlarıdır” diye konuştu.

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